El pedido fue elevado a la dirección de la escuela 338 por parte de la misma estudiante, de 9 años.

Isabel Mellado, vicedirectora del turno tarde habló con LM Cipolletti y confirmó que este acto, similar a la promesa a la bandera, se realizó durante el acto del 12 de octubre en la tarde de hoy. La alumna se presentó con la vestimenta típica de la comunidad llevando la bandera.

“Se trata de un acto como de lealtad a su bandera. Pidieron hacerlo el 20 de junio pasado, durante los festejos por el Año Nuevo mapuche. Es la primera vez que se hace en el colegio, y se trata de un acto sencillo, con lectura de algunas palabras y la presentación de la bandera, que ya quedará en la institución. Jazmín está en cuarto grado, tiene 9 años y fue ella quien lo pidió acompañada por su familia”, contó Mellado.

Agregó que el colegio se basó en la reglamentación que viene del Consejo Provincial de Educación, que lo permite.

“Los docentes y las familias acompañaron la iniciativa con talleres realizados a principio de año para informar y trabajar el tema. Cuando se coordinó la promesa a la bandera argentina, a la par se habló de la bandera mapuche, y estuvieron de acuerdo”, expresó la vicedirectora.

El acto fue hoy a las 14 en la escuela 338 ubicada en calle Roberto Firpo 1900.

“Nosotros siempre estuvimos de acuerdo. Si bien es una novedad para nosotros, investigamos cómo hacerlo para que sea viable. Nos informamos e informamos a la comunidad educativa. Me parece correcto, siempre y cuando se respeten los símbolos argentinos también”, comentó Mellado.

Desde el CPE informaron que se trata del primer acto de estas características en la región.

Según explicó Tomas Cañicul Quilaleo, de la Comunidad Mapuche de Junín de los Andes, el acto no se denomina "promesa a la bandera" ya que ellos no prometen lealtad a ese símbolo, sino que es la reivindicación de la identidad mapuche.

“Lo que hizo es la presentación formal de la bandera mapuche a toda la comunidad educativa y explicar su significado. Ella se presentó en mapudungun y se comprometió de manera pública a no perder el idioma y los conocimientos. Nosotros no lo llamamos promesa porque no tiene el marco institucional que le dan a la promesa de la bandera argentina, pero sí es muy importante reivindicar el conocimiento mapuche dentro de los espacios educativos”, expresó.

Agregó que el contexto nacional es complicado, por el contaste ataque desde el gobierno nacional a las comunidades, y es de una gran valentía reconocer su identidad mapuche en la escuela. "Aún falta mucho por trabajar en las escuelas por la interculturalidad. hay resistencia de padres, docentes y la sociedad en general. En un contexto así, es un acto de valentía lo que hizo", relató.

