"Era piel y hueso. Como pude lo llevé al veterinario y comenzó su tratamiento. El plan era tenerlo en tránsito, pero me compró con su carita y su triste historia. Juntos logramos que volviera a caminar, porque su desnutrición no se lo permitía", confesó.

"Doby" es un perro tamaño medio con pelaje color marrón claro y, como característica particular, tiene el área de la trompa color marrón oscuro.

A su vez, la cipoleña comentó que están buscando a "Doby" en el barrio Costa Sur, Costa Norte, Labraña, Isla Jordán e incluso Neuquén.

"Necesito encontrarlo, les suplico que me ayuden, que me lo devuelvan. Es mi perro, mi familia, es muy apegado a mi, es tratado como un bebé, debe extrañarme mucho. Se que no es una noticia importante, pero para mí lo es", concluyó Julieta.