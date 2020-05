Trabajadoras domésticas cobrarán 10% de aumento

“El 4 de marzo fue la última reunión con el Ministerio de Trabajo donde nos ofrecieron un aumento del 10 por ciento y los gremios lo rechazamos, porque era insuficiente. Firmamos en disconformidad. La próxima reunión fechada para el 7 de abril no la pudimos realizar por la cuarentena, y sacaron por Resolución”, indicó Kopprio en diálogo con LU19.

Según explicó, el primer tramo será del 5 por ciento a pagar con el sueldo de marzo al básico más el 25 por ciento de zona desfavorable, y el otro 5 por ciento con el sueldo de mayo.

“Estamos viendo cómo hacernos para reunirnos aunque sea de forma virtual para seguir negociando los sueldos. En el último acta habíamos pedido que se nos pague el 5 por ciento adeudado del 2019 y el 5 de este año, hasta llegar al 40 de zona desfavorable como tienen todos los trabajadores. Esa discusión había quedado para la próxima reunión”, recordó la titular del sindicato.

Kopprio dijo que todo el sector está preocupada por las condiciones laborales durante la cuarentena. “Estamos todas en cuarentena con mucha preocupación porque a muchas las obligan a ir a trabajar sin elementos de protección. Imagínense que si antes de la pandemia ya no se daban los elementos como guantes, botas y barbijos. Ayer se firmó un protocolo de higiene para que los empleadores sepan toda la protección que les deben dar cuando empiecen a trabajar. Incluso deben otorgarle un lugar donde cambiarse cuando las trabajadoras lleguen a las casas, y quitarse la ropa de calle”, expresó.

Nos preocupa porque en Neuquén una de las contagiadas en una empleada doméstica.

Kopprio contó que sólo en algunas ciudades pueden trabajar, en otras no, y menos aquellas empleadas que tienen enfermedades de base. “Ellas no pueden trabajar aún. Deben pedir una constancia al médico para poder presentar, no las pueden obligar. Si no se las aceptan, concurrir a la Subsecretaría de trabajo para la notificación” explicó.

Afirmó que por suerte hubo pocos casos de trabajadores que se quedaron sin trabajo, en su mayoría porque los empleadores las querían obligar a trabajar pese a todo. “No tiene permiso para circular. Felicito a los empleadores que son conscientes y cumplen con sus obligaciones”, finalizó.

