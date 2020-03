Las empleadas domésticas están en cuarentena

Cerca del 90 por ciente no va a trabajar por la pandemia. En algunos casos es por pedido de sus contratantes y en otros por pertenecer a la población de riesgo.

Más de 90 por ciento de las trabajadoras domésticas de la región no está yendo a trabajar, una gran parte porque sus empleadores les han pedido que no se presenten a cumplir sus tareas por los riesgos de la pandemia y otra parte porque están amparadas en el decreto nacional sobre quienes no deben desempeñar tareas en la actual emergencia. Se trata, en el caso de las empleadas del hogar, de quienes tienen más de 60 años de edad o alguna enfermedad que las hace vulnerables y que deben realizar la cuarentena.