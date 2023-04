Tensión: policías tomaron el edificio de la Regional II en General Roca

Retirados y pensionados de la Policía de Río Negro, como así también personal activo, tomaron este jueves por la tarde la sede de la Regional II, en General Roca. A todos los reclamos que vienen realizando y que aún no tienen respuesta, se suma la indignación por el traslado de efectivos a localidades más lejanas tras la solicitud de mejoras salariales.

Así lo afirmó el referente de la agrupación, Rubén Ángel Muñoz, en diálogo con el portal Último Momento Noticias. "Estoy harto, cansado de este Gobierno que todo el tiempo nos está criminalizando. No saben escuchar ni entender que la situación es compleja para la familia policial, que está pasando mucha hambre", afirmó, desde el interior del edificio.

regional II.jpg Tensión tras la toma de la Regional II de Roca por policías retirados

"Anoche trasladaron a cinco compañeros por peticionar un sueldo digno. Los desarraigan como si fueran perros y los mandan a cubrir sectores lejos de sus casas. Antenoche trasladaron a tres más, en Cordero. Somos víctimas de una dictadura que se vive dentro de la institución", aseveró.

A su vez, Muñoz afirmó que lo único que piden es diálogo, pero reciben "latigazos". "Hemos visto compañeras llorando porque no tienen para comprarle zapatillas a sus hijos. Compañeros que no tienen para comprar medicamentos. Es tremenda la situación y, como ssi fuera poco, del otro lado tenes un Gobierno que no abre las puertas ni convoca al diálogo", concluyó.

En cuanto a la ocupación de la Regional II, aseguró que es pacífica y que esperan recibir algún tipo de comunicación por parte del Gobierno. Minutos después llegó el grupo COER al lugar y el resto de los integrantes de la agrupación iniciaron una movilización frente al edificio.