Tensión en la Muni por la escasez de agua en Las Perlas

Los vecinos quisieron subir al cuarto piso, pero la Policía se les puso adelante y lo evitó. "Montaron un operativo policial para evitar que subiéramos, pero la próxima vez no nos van a frenar. No somos delincuentes, somos vecinos y no tenemos agua. No nos interesa ir al choque con nadie y que luego nos denuncien como hizo (Aníbal) Tortoriello. Solo queremos agua", comentó uno de los delegados, Jaime Flores.