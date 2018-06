Sin colectivos, bancos ni escuelas: así se sentirá el paro de la CGT en el Alto Valle

Tampoco habrá bancos ni recolección de residuos, y la atención en la administración pública.

En Cipolletti no habrá transporte público de colectivo, porque tanto la empresa Koko como Pehuenche, en sus recorridos urbanos a interurbanos, adhieren a la medida de fuerza.

El secretario general de UTA Río Negro, Ángel Rubio, dijo a LM Cipolletti que se prevé que el nivel de acatamiento sea total en la región. "Todas las empresas del Alto valle van a adherir, y creemos que es total. Acordamos con todo lo pedido por la CGT, pero además de la grave situación económica pedimos a los choferes no salir por una cuestión de seguridad", remarcó Rubio.

El sindicato de taxistas informó que pese a no adherir, los choferes podrán hacer el paro de forma particular. La referente cipoleña, Liliana Villegas, dijo que los taxistas viven y comen con la recaudación del día a día, por lo que no pueden pedir hacer un paro, pero cada uno queda en libertad de hacerlo.

El gremio Citramuci adelantó que también adhieren por lo que se verá afectado la recolección de basura y el barrido, y la atención en las oficinas municipales. Lo mismo ocurrirá en la Administración Pública provincial y nacional, en las escuelas y en la Universidad Nacional del Comahue.

El gremio La Fraternidad adelantó que tampoco funcionará el Tren del Valle en su recorrido que une Cipolletti con Neuquén.

El gremio ATE Río Negro marchará a los puentes carreteros

