"Si un plantel va al interior, puede llevar el virus"

“Es complicado porque el 75% de los jugadores de las divisiones más importantes son del AMBA, de la Ciudad o la Provincia, y es ahí donde está concentrada la circulación”, aseguró.

“Si se lleva un plantel al interior, está el riesgo potencial de trasladar el virus. Si tan bien nos fue hasta ahora, ¿por qué vamos a cambiar?”, enfatizó González García, que también opinó sobre la habilitación de los entrenamientos en lugares sin riesgo y dejó la decisión en manos de la Asociación del Fútbol Argentino.

“El protocolo para el fútbol está armado y los entrenamientos no van a ser con más de seis jugadores”, comentó, y añadió que “se tiene que tomar una medida que signifique igualdad para todos. Hay lugares donde no existe un riesgo, lo que no podemos hacer es que se circule o que se juegue en las provincias”.

Además, en diálogo con La Red, se refirió a la caótica vuelta del running en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las chances de que regrese el fútbol.

“Me gusta hacer deporte, pero no entiendo cómo la gente comenzó a salir de esa manera, sobre todo cuando estamos en un pico ascendente de la curva. El lunes pasado realmente fue un desborde, algo fuera de toda lógica y, encima, el martes la situación no mejoró. El ejemplo de lo que pasó en la Ciudad con los corredores, además, es algo malo para todo el país. Varios gobernadores del interior, cuando vieron lo que estaba pasando en CABA, se preocuparon, porque es algo que suele provocar un efecto imitación”, manifestó.

Respecto de la pandemia, advirtió: “Lo peor está por venir y ahora tenemos que concentrarnos en no tirar por la borda lo que logramos todos juntos en materia de salud”.