Salud busca más médicos y optimizar el gasto en remedios

En Cipolletti, el director del hospital Pedro Moguilansky, Carlos Lasry, dijo que están buscando pediatras, ginecólogos, médicos generalistas y un radiólogo para el tomógrafo que se incorporará al centro asistencial. La licitación está a punto de cerrarse y ya comenzaron las obras para acondicionar el área en la que funcionará el tomógrafo, pero resta la contratación del especialista en diagnóstico por imágenes que tendrá a su cargo la operación del equipo.

En tanto, para cubrir los cargos médicos, la Provincia ofrece a los interesados profundizar sus conocimientos y ampliar las oportunidades de trabajo para el personal. También, una amplia variedad de localidades, distintas características poblacionales y diversidad de en las que desenvolverse.

De acuerdo con las zonas sanitarias en que se divide Río Negro, la región Alto Valle Oeste comprende a Cipolletti como cabecera, los hospitales de Fernández Oro, Cinco Saltos, Catriel y Campo Grande, con 32 centros de salud.

Para más información, los interesados deben comunicarse con la secretaría de Gestión Hospitalaria al 02920-15651342, o a daroca@salud.rionegro.gov.ar; o con la Subsecretaría de Recursos Humanos y Capacitación a rrhhsaludrn@gmail.com o al 02920-421543.

Medicamentos

Por otro lado, el titular del ministerio, Fabián Zgaib, abrió las jornadas de Acceso y Financiamiento de Medicamentos Innovadores, a cargo del doctor en Farmacia de España, Antonio Gilabert Permon. “La capacitación es importante para todo el sector público y privado, porque se aborda un tema que a nosotros nos preocupa. La gestión de medicamentos, el tema económico en cuanto al ingreso y seguimiento de pacientes”, manifestó el ministro de Salud.

El funcionario explicó: “Nuestro sistema es atomizado, tenemos muchos financiadores. Sí nos gustaría de un sistema de gestión que ya está probado en Cataluña sacar algunos de los puntos para poder llevarlos adelante en nuestro sistema, que es el mismo en todos los hospitales de la provincia”.

Por su parte, Gilabert Permon, mencionó que “los problemas en la gestión de medicamentos y la innovación es mundial, por cuestiones de organización o tipo de país, algunos han empezado antes que otros. Vengo a explicarles nuestra experiencia no sólo de éxito sino de fracaso, ya que es muy importante cuando gente que había empezado antes que nosotros me explicaba dónde no había que poner énfasis o qué había que hacer porque eran estrategias exitosas”.

“Nosotros diseñamos un programa de organización en tres pasos: evaluación, seguimiento y financiación. Eso que parece muy obvio es importante en cada paso”, concluyó.