Rodríguez Lastra: "Necesito trabajar para mantener a mi familia"

El tocoginecólogo de Cipolletti, Leandro Rodríguez Lastra , suplicó en redes sociales a las autoridades de Entre Ríos que le permitan trabajar en esa provincia. La semana pasada, a través de una resolución del Ministerio de Salud, se le dio de baja a su matrícula y se le impidió ejercer como médico hasta que no cumpla la condena de la Justicia de Río Negro tras ser declarado culpable por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público tras obstruir un aborto a una joven víctima de violación. “Necesito trabajar, necesito mantener a mi familia”, expresó en el video.

Pese a estar de licencia desde 2018, continúa cobrando el 100% de su salario del hospital de Cipolletti como jefe de Ginecología.

“Esta es una dictadura, estamos fuera del Estado de Derecho. Por pensar distinto, me impiden trabajar. No tiene ninguna lógica. Yo necesito trabajar, necesito mantener a mi familia, al igual que vos. Todos los necesitamos. Que una decisión arbitraria me impida trabajar, nos muestra a las claras cuál es la situación que estamos viviendo”, expresó Rodríguez Lastra en el video que compartió en sus redes sociales.

Agregó que en la próxima semana viajarán hasta Paraná junto a su abogado Damián Torres para realizar los reclamos que sean necesarios. “Voy a seguir adelante, no voy a bajar los brazos”, finalizó.

Según se conoció, la idea del abogado y del médico es denunciar penalmente a la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, y al asesor legal de la cartera a su cargo, Germán Coronel, por el delito de abuso de autoridad. Afirman que, al no estar firme la condena, Rodríguez Lastra no tiene antecedentes legales computables ni motivos para no poder ejercer en cualquier parte del país.

El ginecólogo fue condenado en Cipolletti por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público tras ser encontrado autor penalmente responsable de la obstrucción de un aborto legal a una joven víctima de violación en abril del 2017. La pena aplicada fue de un año y dos meses de prisión en suspenso, dos años y cuatro meses de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y costas cumplimiento de pautas de conducta. También deberá realizar un curso sobre consentimiento informado, otro sobre protocolo de interrupción del embarazo, además de obtener formación y capacitación para obtener perspectiva de género en el trabajo de la salud. La pena aún no está firme.

Embed

Por la condena, no podrá ejercer en Entre Ríos

El Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos difundió a través de un comunicado oficial que a raíz de la condena que mantiene el médico Leandro Javier Rodríguez Lastra, su matrícula quedó suspendida y no podrá ejercer la medicina en esa provincia.

"El sábado 21 de noviembre el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Resolución N° 4649, resolvió suspender la matrícula N° 12.642 de Javier Rodríguez Lastra para el ejercicio de su profesión incluida su especialidad (Tocoginecología) en el territorio entrerriano. Esta decisión fue tomada en virtud de que el profesional mantiene una condena por delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en la provincia de Río Negro. Debido a que su situación penal no estaba registrada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cartera sanitaria procedió a otorgarle la matrícula para ejercer su profesión en la provincia. Para ello, el médico había realizado previamente los trámites pertinentes (presentación de documentación vía digital), cumplía con los requisitos, contaba con certificado de buena conducta, y no evidenciaba antecedentes", informaron en un comunicado oficial.

Dijeron que la condena también tiene alcance a su matrícula, por lo cual fue suspendida hasta tanto cumpla su condena. “Ante esta situación, se suspende su matrícula provincial en atención a que la situación actual de Rodríguez Lastra como médico matriculado en el sistema provincial no responde a las exigencias de ese bien público tutelado por la Ley N° 3818 y en cumplimiento de lo dispuesto por la Justicia de Río Negro. Por lo tanto, el médico deberá cerrar su consultorio y abstenerse de ejercer la medicina en Entre Ríos", afirmaron.

Rodríguez Lastra

En Cipolletti no podía trabajar por cuestiones de salud, pero en Entre Ríos sí

El médico será denunciado nuevamente por la ex legisladora Marta Milesi y la concejal cipoleña, María Victoria Alfonso. Ambas funcionarias advierten que Rodríguez Lastra está con licencia psicológica en el hospital de Cipolletti desde septiembre del 2018, situación que según indica le impediría trabajar. Sin embargo, se mudó a Entre Ríos donde sí pudo trabajar atendiendo pacientes sin problema, y manteniendo el cobro del 100 por ciento de su salario por la jefatura de Ginecología en Cipolletti.

Según el certificado médico al que tuvo acceso LM Cipolletti, Rodríguez Lastra tiene licencia por “trastorno adaptativo" y problemas en el ámbito laboral. "Voy a presentarme a la Justicia para que se investigue esta situación. Él no podría tener otro trabajo fuera del hospital. Si no estuviese de licencia, solo podría dar cátedras", expresó la ex legisladora Marta Milesi, quien denunció que existen "otras irregularidades" en la situación del médico que "deben ser aclaradas".

Alfonso adhirió a la postura de Milesi y consideró que se debe resolver la situación. "Una persona que tiene certificado médico por estrés y es funcionario público con dedicación exclusiva no puede trabajar en otro lado", manifestó.