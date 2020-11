Según el certificado médico, al que tuvo acceso LM Cipolletti, Rodríguez Lastra tiene licencia por “trastorno adaptativo" y problemas en el ámbito laboral. Más allá de los cuestionamientos a la búsqueda laboral bajo ese diagnóstico, hay cuestionamientos a la gestión de Rodríguez Lastra mientras tiene un vínculo a tiempo completo con el Ministerio de Salud. "Voy a presentarme a la Justicia para que se investigue esta situación. Él no podría tener otro trabajo fuera del hospital. Si no estuviese de licencia, solo podría dar cátedras", expresó la ex legisladora Marta Milesi, quien denunció que existen "otras irregularidades" en la situación del médico que "deben ser aclaradas".

La concejal cipoleña María Victoria Alfonso adhirió a la postura de Milesi y consideró que se debe resolver la situación. "Una persona que tiene certificado médico por estrés y es funcionario público con dedicación exclusiva no puede trabajar en otro lado", manifestó.

Rodríguez Lastra fue condenado a un año y dos meses de prisión en suspenso y recibió una inhabilitación de dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por ser declarado culpable de incumplimiento de sus deberes de funcionario. Fue denunciado por impedir que una joven violada accediera a su derecho a abortar. El fallo fue confirmado en el ámbito local, pero la defensa del médico apeló al Superior Tribunal de Justicia.

"En ese aspecto no nos vamos a meter, porque la causa está aún en la Justicia y esperamos que se expida, pero queremos que se investiguen todas las irregularidades", dijo Milesi. La médica cipoleña fue quien denunció a Rodríguez Lastra por impedir la realización del aborto a la paciente.

El principal beneficio al médico que denunciaron Milesi y Alfonso es la percepción de su salario completo. "Lleva más de dos años de licencia, pero nunca dejó de cobrar el 100% de su sueldo, situación inédita en el ámbito público. Ni a pacientes con cácner les han pagado el sueldo completo pasado un año de la licencia", cuestionó Milesi.

La Junta Médica de Salud considera que el plazo contemplado para la licencia prolongada por enfermedad ya está cumplida y reclamó que se actúe "por vía administrativa", lo que redundaría como mínimo en un recorte salarial. Desde la dirección del Hospital Pedro Moguillansky han enviado notas a la Subsecretaría de Recursos Humanos y Capacitación para que "tome intervención". Hubo pedidos en marzo y mayo, pero la situación de privilegio se mantuvo. En octubre Rodríguez Lastra sufrió descuentos por el impuesto a las ganancias, pero no una quita por su licencia.

"Es una situación muy injusta con el resto del personal, que se está arriesgando durante la pandemia", concluyó Milesi.