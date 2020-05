Río Negro sumó otras tres víctimas fatales

"Para nosotros están recuperados. Por eso no los cargábamos (al sistema). Para Nación, no alcanza con que estén negativizados", aseguraron desde Salud Pública.

El cortocircuito no pasaba por la estadística, sino por posibles implicancias en tratamientos o protocolos de testeos que puedan presentarse a futuro. Como ocurrió con la definición de caso sospechoso, Río Negro adhirió a la postura de Nación y contabilizó los casos.

"Si uno tiene que buscar la causa de la muerte, puede haber una incidencia del COVID-19, pero se van sumando los problemas de otras patologías. Cuando los pacientes pasan mucho tiempo en terapia intensiva o con asistencia respiratoria, aparecen las complicaciones y el riesgo de infecciones", dijo Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud.

Los casos polémicos son por el fallecimiento de dos mujeres de Choele Choel. Una de ellas, de 69 años, diagnosticada el 2 de abril como positiva de COVID-19 que contaba con antecedentes de procesos respiratorios; y otra de 57 años que ingresó el 12 de abril a terapia intensiva y tenía antecedente de diabetes e hipertensión.

"Ambas mujeres habían negativizado el 16 de abril y el 15 de mayo, respectivamente", aseguraron desde Salud.

Enfermedades previas

Por otro lado, ayer falleció una persona que se encontraba internada con coronavirus en Ingeniero Jacobacci. Se trata de una mujer de 93 años, quien había ingresado como paciente confirmada el 14 de mayo y contaba con antecedentes de enfermedades neurológicas crónicas previas, hipertensión y EPOC.

Ibero explicó que no se puede determinar la incidencia directa del coronavirus en los casos fatales, solo que actúa como agravante de las patologías preexistentes. Y manifestó que en Río Negro "no hubo ningún fallecido que no tuviera patologías previas, aun cuando fueran ya tratadas y hace algún tiempo. Hubo un paciente que había tenido tuberculosis y otro cáncer, que había sido tratado" antes de la pandemia.

Ayer se confirmaron seis nuevos pacientes: cuatro en Roca y dos en Bariloche. Actualmente hay 69 pacientes internados por COVID-19. Se reparten en diez ciudades de Río Negro. Bariloche es el punto crítico de la provincia, con 44 internados. En Cipolletti son 4.

El parte sanitario de la provincia

Ayer se descartaron 38 casos sospechosos: cuatro de vecinos de Cipolletti, nueve de General Roca, uno de Fernández Oro, uno de Río Colorado, uno de San Antonio Oeste, dos de Viedma, uno de Ingeniero Huego, 18 de San Carlos de Bariloche y el restante de Villa Regina.

Además, el Ministerio de Salud le otorgó el alta definitiva a cuatro personas que se curaron de coronavirus. Se trata de tres mujeres y un hombre, todos oriundos de San Carlos de Bariloche. Desde que comenzó la emergencia, hubo 256 altas

