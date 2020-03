Quieren evitar polémico festejo de estudiantes

El problema es que la celebración muchas veces se sale de control y ocasiona desastres, a raíz de la ingesta de alcohol indebida entre menores de 18 años.

En su resguardo, personal de la Dirección de Comercio se anticipó a los festejos previstos para esta noche y los desestimó en varios salones de fiesta y confiterías, algunas de las cuales habían intentado alquilar los propios padres.

En muchas provincias, estudiantes realizan fiestas y pasan la noche despiertos antes de empezar 5° año, el último primer día del secundario.

“Estamos atentos y haremos los controles desde el minuto uno del lunes, en todos los boliches, confiterías bailables y salones de fiesta. Ya hemos sido claros, no vamos a permitir que menores de 18 años consuman bebidas alcohólicas. Si los vemos, vamos a desalojar el lugar y clausurarlo”, sostuvo el director municipal de Comercio, Darío González.

Desde el Municipio arbitrarán todos los mecanismos para evitar que suceda, incluso en lugares clandestinos que no están habilitados para hacer ningún tipo de fiesta masiva. No obstante, González advirtió que “la principal responsabilidad es de los padres que incitan a sus hijos y se prestan para alquilar un espacio con este objetivo”.

El funcionario municipal aclaró, además, que “nunca hubo un permiso” para celebrar el último primer día de clases, ni recibieron solicitudes en las vísperas del inicio del nuevo ciclo lectivo 2020. “Se necesita pedir una autorización con 20 días de anticipación” para una fiesta masiva, dijo.

Como ya hubo un preaviso a los propietarios de varios salones y confiterías bailables, González cree que el festejo no va a prosperar en estos lugares. Pero no descartó que pueda colarse alguno en sitios clandestinos, para lo cual van a estar muy atentos. “Son todos menores de 18 años, ese es el problema, y tenemos que resguardarlos. No podemos permitir que consuman alcohol. Está penado por ley”, concluyó.

Las claves de la celebración

El ritual nació en Mendoza y se hizo viral. Los jóvenes celebran toda la noche y luego van al colegio, muchas veces alcoholizados.

El problema es que el festejo en muchas ocasiones termina con incidentes en la madrugada e incluso dentro de los colegios.

A raíz de los problemas -hasta alumnos quemados con fuegos artificiales- en muchas ciudades los jóvenes organizan fiestas sin ir al colegio. Además, los municipios intensifican los controles

