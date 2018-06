¿Qué es una familia solidaria y cómo postularse en Cipolletti?

"Una familia solidaria es una modalidad de intervención con niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años que se encuentren en situación de riesgo. Cuando se evalúa profesionalmente que están en riesgo de ser víctimas de maltrato, abusos, abandono o negligencia, se interviene con el grupo familiar de ese niño o niña para poder revertir esa situación", explicó la profesional.

Además, remarcó que si esto no sucede, el equipo está facultado para tomar una medida de protección. Esta implica separarlo de su hogar y, si no existen familiares no convivientes que puedan cuidarlo, se los lleva a una familia solidaria por un plazo de tiempo para no institucionalizarlos en hogares para niños y adolescentes.

El Acogimiento Familiar es un recurso social que proporciona una familia alternativa a la familia de origen a aquellos niño/as o adolescentes que por razones de riesgo no pueden convivir con la suya propia.

Si la familia no modifica sus conductas y el riesgo continua, los profesionales solicitan la adopción con una familia del registro de adoptantes.

En estos casos las familias solidarias no tiene posibilidad de adoptar a los niños que acogen dado que sólo se postulan por el cuidado temporal y sobre todo porque hay un registro que regla a las familias adoptantes. Por ello, es de suma importancia que los postulantes a ser familia solidaria no tengan deseo ni intención de adoptar.

Los requisitos para ser familia solidaria son:

Pueden postularse parejas, casadas, solteras, con hijos y sin hijos. Deben tener entre 25 y 65 años.

Que el grupo familiar conviviente este de acuerdo en ser una familia solidaria

Que no tengan la intención de adoptar. Las familias solidarias no tienen la posibilidad de adoptar al niño/a – adolescente que acogen.

No deben estar inscriptos en el Registro de adoptantes

No tener antecedentes penales

Tener disponibilidad horaria

Tener un buen estado de salud

Las familias solidarias no reciben ayuda económica, pueden si lo desean sumar al niño en la obra social familiar, sino será atendido en el hospital local o centro de salud.

Hay dos formas de ser familia solidaria:

La modalidad tradicional , donde la familia cuida al niño/a por un plazo máximo de un año.

La modalidad de emergencia, donde la familia cuida al niño/a por un plazo máximo de días hábiles.

La convocatoria es para las localidad de Catriel, Cinco Saltos, Cipolletti y Fernández Oro. Los interesados pueden acercarse a la calle 9 de julio 59, en Cipolletti, de lunes a viernes de 8 a 13 o comunicándose por mail a cipolletti, la gente interesada debe asistir a la sede de lunes a viernes de 8 a 13 hs, comunicarse vía mail en cipollettifamiliasolidariagmail.com o a través de su página de Facebook.

