Al respecto, Luciana Alvez, trabajadora social del equipo de Familias Solidarias, explicó que son muchos los casos de chicos que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad pero que éstos, al ser hermanos, están en la lista de prioridad.

La idea es que familias puedan alojar por un tiempo a los pequeños y brindarles contención, hasta tanto se resuelva su futuro. Deben estar dispuestas a brindar una mano, sabiendo que será por un tiempo determinado.

Los requisitos para poder convertirse en una familia solidaria no son exigentes pero recomiendan que aquellas parejas que tengan la intención de adoptar no se postulen porque el objetivo es que los chicos vuelvan con sus progenitores una vez terminado el período de resguardo. O, según el caso, que terminen siendo entregados a familiares directos u otras personas.

El programa Familias Solidarias de Cipolletti abarca a toda la región del Alto Valle Oeste, esto es de Catriel a Fernández Oro. En toda la zona, por el momento, no hay inscriptos aptos para recibir a más de un niño. Es por eso el carácter urgente de la búsqueda en esta oportunidad.

“Pueden ser parejas casadas o no, del mismo sexo, una persona sola, con o sin hijos. Sí tienen que tener entre 25 y 60 años, no contar con antecedentes penales y gozar de un estado de salud óptimo. Las parejas que quieran adoptar no van a ser considerados en la lista porque después de un tiempo vuelven con sus papás biológicos”, informó Alvez en diálogo con LM Cipolletti.

La trabajadora social remarcó la importancia de que los dos hermanitos encuentren una familia lo antes posible para evitar quedar al cuidado de un hogar de menores “no porque no sea bueno, sino porque no es lo mejor para el desarrollo de los chicos”. El tiempo de tránsito es indeterminado, ya que depende de muchas cuestiones y de las particularidades de cada caso.

La determinación de separar a los niños de sus familias se toma en situaciones de vulnerabilidad extrema para protegerlos de contextos de violencia o abusos.

Los interesados en postularse para recibir a estos hermanitos o a otros chicos en situaciones similares deben inscribirse en las oficinas de la Secretaría de la Niñez, ubicadas en la calle 9 de Julio 59 de Cipolletti, o llamando de 8 a 14 al 4778737.