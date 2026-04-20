Tras años de lucha histórica, la facultad de Lenguas tendrá su edificio propio

Los estudiantes de idiomas de la UNCo tendrán su espacio propio con la construcción de tres aulas. Actualmente comparten instalaciones con la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales.

Actualmente, la Facultad de Lengua comparte instalaciones con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Los estudiantes de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) comienzan una nueva etapa con el anuncio de la construcción de su edificio que contará con tres aulas y oficinas . Actualmente, los estudiantes comparten las instalaciones con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en General Roca y el pedido de un espacio propio, era un reclamo histórico de la comunidad universitaria.

La confirmación llega luego de años de reclamos, gestiones y pedidos del estudiantado, para poder concretar la construcción de un edificio propio . El proyecto original contemplaba la edificación de una obra mayor ubicado en el área de las residencias estudiantiles ubicadas entre las calles Perú y Río Negro, pero se definió la construcción de un edificio de menor dimensión.

Sin embargo, la iniciativa actual avanzará con una primera etapa que llevará adelante la construcción de tres aulas y espacios básicos para el funcionamiento académico como bedelía y departamento de alumnos. El proyecto contempla que las obras finalizarán en el 2027 .

Según confirmó la decana de Fadel, Andrea Saade en diálogo con el medio local ANR, la obra planifica la edificación de tres aulas, una contará con la capacidad para 100 estudiantes y dos más pequeñas, destinadas a las materias de cursada avanzada. También se construirán baños y una oficina administrativa para las autoridades de la facultad.

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El objetivo principal es solucionar un reclamo histórico ante la falta de espacios propios y una de las principales limitaciones que enfrenta la facultad desde su creación.

Las dificultades para la convivencia con la Fadecs

En la actualidad, Fadel comparte las instalaciones con la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, lo que genera dificultades en la disponibilidad de aulas, en la organización de actividades académicas y la convivencia de numerosos estudiantes de diferentes carreras universitarias.

Según afirmó la Decana Saade, contar con esta nueva infraestructura propia le permitirá a todos los alumnos y alumnas de Fadel mejorar la distribución de las cursadas, poder habitar los espacios adecuados para eventos, jornadas y conversatorios, entre otras actividades institucionales.

bibiloteca fadecs La biblioteca de la Fadecs.

El ambicioso proyecto original y la pérdida de financiamiento nacional

El proyecto original había sido aprobado en septiembre de 2023, con una iniciativa mayor que contemplaba la construcción de un edificio independiente en un sector del predio universitario, cercano a las Residencias Universitarias ubicadas en el sector lateral de la Fadecs. Pero, la iniciativa quedó sin financiamiento a partir de la paralización de la obra pública ejecutada por el gobierno nacional de Javier Milei.

Ante ese escenario, el rectorado y Fadel comenzaron un plan para avanzar con una propuesta más acotada, financiada por recursos propios de la Universidad. Por eso, se definió una construcción en el sector más cercano a los edificios existentes, para garantizar mayores medidas de seguridad, mantenimiento y acceso a servicios.

fadecssd Por primera vez, los estudiantes de la Facultad de Lengua contarán con edificio propio.

Este nuevo espacio, también tendrá la posibilidad de ampliarse en el futuro, ya que la etapa inicial contempla la edificación de un segundo piso.

Se estima que la obra demandará entre un año y un año y medio de trabajo. El plazo estará condicionado por el avance de los trabajos y las condiciones presupuestarias que presente la facultad durante los próximos meses.

La definición de la construcción de un espacio propio para la Facultad de Lenguas de la Unco se trata del “fin de una lucha histórica” indicó Saade. Los estudiantes de idiomas contarán por primera vez con infraestructura propia dentro del predio universitario y podrán habitar espacios destinados para su aprendizaje.