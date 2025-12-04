Todo listo para la Fiesta Nacional del Folklore con sorteo millonario y artistas nacionales: toda la grilla

Habrá bingo millonario, gastronomía y una grilla artística de primer nivel nacional. También se confirmó la Fiesta Nacional del Tomate.

La Fiesta Nacional del Folklore se realizará este fin de semana en Choele Choel.

La previa de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia ya se vive a pleno en el Valle Medio. Sin dudas, además de la grilla de artistas de primer nivel nacional, uno de los grandes atractivos es el bingo millonario que estará en juego. Hoy también se confirmó una nueva edición de la Fiesta Nacional del Tomate.

La organización lanzó un sorteo que desató una verdadera fiebre regional, con premios que incluyen dos autos 0 km y más de 75 millones de pesos . Los sorteos se realizarán dentro del predio y se perfilan como uno de los grandes atractivos paralelos de esta edición.

La entrada al predio ubicado en avenida San Martín de Choele Choel será libre y gratuita , con un escenario renovado a los pies del verde césped. En paralelo, el movimiento gastronómico también anticipa un fin de semana multitudinario. Los puestos y foodtrucks están casi completos y ofrecerán sabores regionales y opciones familiares pensadas para acompañar cada noche de espectáculo.

Una nueva era: la fiesta ya es nacional

Después de más de medio siglo como encuentro provincial, Choele Choel vivirá por primera vez la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia, un hecho histórico para la localidad y para toda la región. Desde el Municipio destacaron que este salto de categoría “no es solo un título, sino un cambio de escala”:

“Choele se ubica en el mapa mayor de las celebraciones argentinas, un lugar al que solo se llega con trayectoria, identidad y consolidación”, remarcaron.

fiesta del folklore choele choel

El predio de la avenida San Martín, un espacio verde planificado hace cinco años, ya se transforma en un parque anfitrión que recibirá a miles de visitantes, artesanos, emprendedores y familias durante tres días de celebración.

Además del escenario principal, esta edición sumará un segundo espacio para peñas, músicos emergentes y propuestas tradicionales, e incluirá en su programación a los artistas regionales seleccionados en el certamen municipal.

Grilla artística: tradición, masividad y figuras nacionales

Viernes 5

Los Cuatro de Córdoba : emblema del folklore festivo con más de cinco décadas de trayectoria.

Los Nocheros : referentes históricos del folklore romántico y una de las bandas más influyentes del género.

BM: la figura joven que fusiona cumbia y pop urbano, con fuerte impacto en plataformas digitales.

Sábado 6

Los Palmeras : una de las agrupaciones más populares del país, dueña de una colección de hits que ya son parte del cancionero nacional.

Natalia Pastorutti: voz renovadora del folklore, con una impronta moderna que pisa fuerte en los festivales más grandes.

Domingo 7

Vilma Palma e Vampiros : banda insignia del rock-pop de los ’90, con éxitos que marcaron a toda una generación.

Dale Que Va: una de las propuestas tropicales más convocantes de los últimos años, elegida para el cierre festivo.

dale que va cierre de domingo

Tres noches, miles de personas, un bingo millonario, gastronomía colmada y artistas que hoy lideran la música nacional: la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia llegó para quedarse. Choele Choel se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia cultural.

Fiesta Nacional del Tomate

Este jueves también se dio a conocer que está confirmada una nueva edición de la Fiesta Nacional del Tomate y de la Producción. La edición 31º se llevará a cabo los días 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2026 según confirmó el sitio 7 en Punto.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la grilla de artistas regionales y nacionales que podrían pisar el escenario de Lamarque pero se espera que en las próximas semanas lleguen los anuncios. Lo mismo ocurre con las inscripciones para emprendedores.