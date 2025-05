Sin propuesta salarial, sigue el conflicto entre el Gobierno y Unter en Río Negro

Tras una nueva reunión paritaria, Río Negro no ofreció aumento a docentes. Unter denunció salarios bajos y dilaciones, mientras el Gobierno defiende subas por encima de la inflación.

“La propuesta de congelamiento salarial frente a una devaluación e inflación que sigue pulverizando los magros salarios de trabajadores de la educación” fue uno de los puntos más criticados por el sindicato. También cuestionaron el funcionamiento del IPROSS, la obra social provincial, y la actuación de la empresa Dienst Consulting, encargada de auditar las licencias médicas. Según el gremio local, esta firma “rechaza automáticamente licencias y sólo busca descontar salarios”, mientras mantiene un contrato millonario con el Estado.

El Gobierno insiste en la recaudación

Desde el Gobierno, por su parte, sostienen que la revisión salarial está sujeta a la recaudación provincial y a la evolución de la inflación. En ese sentido, argumentaron que, teniendo en cuenta esos indicadores, no se justificaba una nueva oferta en esta instancia. Aun así, remarcaron que el canal de diálogo continúa abierto y que seguirán trabajando con el gremio en los distintos aspectos del sistema educativo, "con medidas responsables en lo que hace a una política salarial de calidad".

Pero para Unter, lo que se presenta como diálogo es en realidad una maniobra dilatoria. La reunión terminó con un nuevo cuarto intermedio, lo que fue interpretado como otra señal de desinterés por parte del Gobierno. “Seguimos con salarios por debajo de la línea de pobreza, con sobreexplotación y mayores exigencias laborales por el mismo sueldo”, señalaron desde el gremio, dejando en claro su malestar y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si no hay respuestas concretas.

La falta de acuerdo salarial llega en un contexto complejo, con un gobierno nacional que ha recortado fondos y transferencias a las provincias, lo que impacta directamente en las arcas rionegrinas. No obstante, desde el gremio remarcan que “la disminución de ingresos de un gobierno nacional con el que coinciden en muchas prácticas” no puede ser excusa para no atender las necesidades básicas del sistema educativo.