Se le rompió el equipo en plena sesión y su aseguradora no respondió: intervino la Justicia

Una esteticista sufrió la rotura de su equipo láser y la aseguradora no quiso cubrir la reparación. La Justicia ordenó el pago total con intereses, ocurrió en una localidad rionegrina.

Además, destacó que la mujer, siguiendo la recomendación del proveedor del dispositivo, envió la máquina a Córdoba para su reparación. Debido a las demoras en la respuesta de la aseguradora, afrontó todos los gastos de manera anticipada para poder retomar su actividad profesional lo antes posible.

Argumentos rechazados

Durante el proceso judicial, la aseguradora intentó deslindar responsabilidades. Alegó que la clienta había perdido el derecho a percibir la indemnización por no haber abonado la franquicia prevista en el contrato. No obstante, la jueza descartó este planteo al señalar que no había sido formulado durante la instancia administrativa previa, es decir, cuando la aseguradora tuvo oportunidad de expresar sus objeciones.

Según el fallo, esa defensa fue introducida tardíamente y no puede ser utilizada para negar la cobertura comprometida. La magistrada resolvió el caso conforme a la Ley de Seguros, entendiendo que existía una obligación contractual que la empresa debía honrar.

Depilación láser.jpg La esteticista hizo valer su derecho conforme a la Ley de Seguros. Ilustración.

La importancia del equipo asegurado

El fallo no solo pone el foco en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las aseguradoras, sino también en el reconocimiento del equipamiento estético como herramienta de trabajo esencial. En este caso, la rotura del cabezal no solo implicó una pérdida económica directa, sino también la imposibilidad de continuar con los turnos programados, afectando la continuidad del emprendimiento.

La sentencia reafirma la validez de la cobertura contra todo riesgo cuando el daño es fortuito y ocurre en el marco del uso profesional de los equipos asegurados. La aseguradora deberá ahora abonar la totalidad de la suma reclamada más los intereses acumulados desde que ocurrió el hecho.