Río Negro impulsa una propuesta para acercar a estudiantes con discapacidad al mundo laboral. 

La iniciativa presentada en la Legislatura de Río Negro propone pasantías pagas en organismos públicos y empresas privadas para que estudiantes con discapacidad adquieran experiencia laboral y amplíen sus oportunidades de inserción en el empleo.

El objetivo es crear un programa provincial de pasantías educativas para estudiantes con discapacidad, que les permita formarse en entornos reales de trabajo públicos y privados.

La propuesta incluye una asignación estímulo no inferior al salario mínimo , tutores laborales y un plan individual para cada participante. Fija topes de pasantes por entidad y prohíbe usar las prácticas para cubrir puestos permanentes o cumplir el cupo laboral. Contempla sanciones, un registro provincial y asesoramiento para no perder pensiones no contributivas.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Ofelia Stupenengo (PRO), quien sostiene en los fundamentos que las personas con discapacidad enfrentan "barreras físicas, comunicacionales, actitudinales, educativas y organizacionales" para acceder y permanecer en el mercado laboral, especialmente al pasar de la formación al empleo.

Detalles de la propuesta

El texto prevé como participantes a estudiantes regulares mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad vigente. Como entidades receptoras, incluye a organismos del Ejecutivo provincial y, por adhesión, a otros poderes, municipios, empresas privadas y proveedores del Estado.

La propuesta fija:

Prácticas de entre tres y seis meses (prorrogables una vez hasta 12 meses)

Jornadas de hasta 20 horas semanales.

El programa contempla la participación tanto del sector público como del privado, lo que ampliaría considerablemente el alcance de las oportunidades disponibles para los pasantes. Cada estudiante contaría con un plan individual de formación diseñado según sus necesidades y capacidades, y tendría acceso a un tutor laboral que lo acompañe durante todo el proceso.

En cuanto al aspecto económico, el proyecto establece que los pasantes deberán recibir una asignación estímulo cuyo monto n o podrá ser inferior al salario mínimo, vital y móvil vigente. Esta disposición apunta a garantizar condiciones dignas para quienes participen del programa y a reconocer el valor del esfuerzo formativo que implica la práctica laboral.

Que esto sea un "verdadero puente al empleo"

Para evitar que las pasantías deriven en rotación o precarización, la autora plantea que sean "un verdadero puente hacia el empleo". Con ese fin, el proyecto limita al 10% de la dotación de cada entidad la cantidad de pasantes y establece preferencia de contratación, en igualdad de condiciones y mérito, para quienes completen la práctica.

La reforma incorpora también un registro provincial, sanciones por incumplimientos, evaluaciones periódicas y asesoramiento para que participar no implique perder pensiones no contributivas. Si se aprueba, el Ejecutivo tendría 120 días desde la promulgación para reglamentar el programa.

Stupenengo señala que la iniciativa complementa el proyecto 808/2026, sancionado este año para el sector privado, con un abordaje "específico y previo a la contratación laboral".