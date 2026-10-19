El Gobierno provincial lanzó una plataforma para centralizar la oferta académica en Río Negro

El Gobierno lanzó Tu Vocación, una plataforma digital que centraliza la oferta de educación superior y técnica en Río Negro para acompañar a los jóvenes.

Río Negro lanzó una herramienta digital pensada para orientar y acompañar a los jóvenes al definir qué estudiar.

El Gobierno de Río Negro presentó Tu Vocación , una nueva herramienta digital pensada para orientar y acompañar a los jóvenes de la provincia en la elección de sus estudios postsecundarios. La iniciativa busca resolver la dispersión de información y reunir en un único portal todas las carreras e instituciones disponibles en el territorio rionegrino.

El portal funciona bajo la coordinación de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades y permite realizar búsquedas ágiles de carreras de grado, tecnicaturas, profesorados y formaciones profesionales. De este modo, los estudiantes pueden explorar las distintas alternativas y acceder de forma directa a los sitios oficiales de cada institución académica.

La propuesta surge tras un relevamiento exhaustivo que evidenció que la oferta educativa se encontraba repartida en múltiples páginas web, lo cual dificultaba una visión integral. Con esta plataforma, el Ejecutivo rionegrino sistematizó la oferta de Universidades , Institutos Técnicos Superiores , Institutos de Formación Docente Continua y entidades privadas en Río Negro .

Río Negro lanzó una herramienta digital pensada para orientar y acompañar a los jóvenes al definir qué estudiar.

Un canal directo para los estudiantes

Para difundir el proyecto y mantener un contacto directo con el alumnado, la plataforma está presente en las distintas ediciones de la Expo Educativa. La intención es llegar a quienes cursan el último año del secundario y ofrecerles orientación clara en un período clave para su futuro personal y profesional.

La Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Daiana Neri, remarcó la importancia de simplificar el acceso al mapa educativo provincial: “Tu Vocación es una herramienta que construimos desde el Gobierno de Río Negro para acercar a los jóvenes la oferta postsecundaria que hay en la provincia. Cuando estás en quinto año o terminando una escuela técnica aparecen preguntas como qué voy a estudiar o dónde busco la información”, afirmó la funcionaria el 19 de octubre de 2026.

Acompañamiento en la transición al futuro

El portal web no solo sistematiza las opciones académicas, sino que forma parte de una política pública orientada a fortalecer las trayectorias de los estudiantes secundarios en su paso hacia la educación superior o el ámbito profesional.

Al respecto, Daiana Neri subrayó el compromiso institucional para orientar las vocaciones locales: “Tenemos que trabajar mucho por las vocaciones de los jóvenes, acercarles herramientas e información porque es nuestra responsabilidad. Creemos que esta es una herramienta más para ayudarlos en esas búsquedas que aparecen al final del secundario”.

Con este lanzamiento, el Gobierno de Río Negro suma una herramienta estratégica para que las nuevas generaciones dispongan de información transparente, conozcan las posibilidades reales de estudio dentro de la provincia y puedan proyectar su desarrollo formativo y laboral.