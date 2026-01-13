¿Predice algo malo? Extraño fenómeno climático pone en alerta a la región a un año del desastre

El impactante video sobre un remolino agigantó el fantasma de las tormentas del verano pasado. “Mirá si se viene otro tornado”, comentan los vecinos.

A casi un año del ciclón que azotó a Cipolletti y alrededores, otro extraño fenómeno climático que se suscitó en la región, aunque mucho menos agresivo, volvió a encender las alarmas. ¿Otro verano complicado por los desastres naturales en el Alto Valle?

Dicen que el clima está raro, que el calentamiento global nos pone en jaque y los fenómenos extraños o atípicos que se producen últimamente parecen confirmarlo.

Sin ir más lejos, en las últimas horas, en el basural de Cinco Saltos se armó un fuerte e inesperado remolino qué duró unos segundos . Lo suficiente como para preocupar y aterrar a propios y extraños.

Su intensidad llegó a ser fuerte en un área pequeña. Así lo refleja el video que compartió el medio local Seny Radio y confirmaron que no se reportaron daños al vehículo que se encontraba cerca.

Remolino basural

Pero lo cierto es que el temor a que se repitan tormentas violentas como los del verano pasado quedó instalado. “Encima con estos calores. Yo no quiero ser alarmista, pero mirá si se viene otro ciclón o tornado”, le dijo una vecina a otra mientras barría la vereda. ¿Será para tanto?

Del Ciclón del verano 2025 a este inofensivo pero gigantesco remolino

A fines de enero de 2025, un fuerte e inesperado temporal de viento y lluvia afectó el Alto Valle causando graves destrozos. Un experimentado y respetado meteorólogo de la zona habló con LMCipolletti sobre lo sucedido en noche del martes y confirmó que se trató de un "ciclón con características de tornado".

Rodolfo Merlino, quien fue referente durante muchos años del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en Cipolletti, dio precisiones acerca del fenómeno que se registró en la zona rionegrina, donde hubo intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos.

Según explicó, se registró el ingreso de aire húmedo desde la región central del país impulsado por el viento del nor-noreste y nor-noroeste, lo que provocó la formación de tormentas al sur de Mendoza y norte neuquino, produciendo el pasaje de cumulonimbus cargados de actividad eléctrica y agua, que dejó abundante caída de lluvias, por momentos de mucha intensidad. Principalmente afectó a las localidades de Cipolletti, Fernández Oro, Allen y el sur de General Roca.

tornado cipo

Durante aproximadamente una hora se registraron vientos con ráfagas fuertes que oscilaron entre los 85 km/h y 105 km/h, lo que produjo caídas de árboles, voladura de techos, postes de teléfono y cables de electricidad. Respecto a la cantidad de lluvia, precisó que solo en Cipolletti cayeron 28.5 mm en tan solo unos 40 minutos.

Merlino confirmó que el fenómeno se trató de un ciclón. "El viento cambió de dirección, es una especie de tornado, en un principio venía del noroeste, de repente soplaba del sureste y luego del noreste, quiere decir que iba cambiando de lugar, en algún momento y en algún lugar pasó ese centro de baja presión. El fuerte viento fue lo que más sorprendió, porque la lluvia es más normal que suceda un día de tanto calor, porque estas precipitaciones se estaban esperando, pero para este miércoles o jueves, donde se pronostican temperaturas mucho más altas (superarían los 40°C) con acompañamiento de actividad eléctrica", detalló.

Y otros colegas suyos adelantaron que este tipo de sucesos se registrarían cada vez con mayor frecuencia. ¿Y ahora?