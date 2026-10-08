Pidieron declarar culpable al hombre acusado de matar a tiros al perro Horus: cuándo se conocerá la resolución

La Fiscalía y la querella solicitaron que el roquense Omar Sáez sea declarado penalmente responsable por crueldad animal. La defensa pidió su absolución.

Pidieron que declaren culpable al hombre acusado de matar a tiros al perro Horus en Roca: cuándo se conocerá la resolución.

La Fiscalía y la querella pidieron que Omar Sáez sea declarado penalmente responsable por crueldad animal , en el juicio por la muerte de Horus , el perro que recibió dos disparos en agosto de 2024 en Stefenelli, Roca . El pedido se realizó este jueves durante los alegatos de cierre del debate. La defensa solicitó la absolución del acusado.

El fiscal Marcelo Ramos sostuvo que las pruebas y los testimonios presentados durante el juicio permitieron demostrar que Sáez actuó deliberadamente, con la intención de lastimar al perro y provocarle un sufrimiento innecesario. La querella adhirió a los argumentos de la Fiscalía. En esta línea también afirmó: "El espíritu de venganza y el ánimo de placer que alega la jurisprudencia estuvo presente en el imputado " y aseguró que esa intención quedó acreditada tanto por las pruebas objetivas como por las declaraciones de los testigos.

El fiscal también se refirió a un conflicto anterior entre los vecinos. "No había ninguna razón para que el imputado cumpliera su promesa anterior de matar a Horus ", sostuvo durante su alegato. Esa afirmación formó parte de la posición de la acusación sobre la intención que atribuye a Sáez.

Buscó hacerlo sufrir

Otro de los puntos centrales del alegato fue el lugar donde impactaron los proyectiles. Ramos sostuvo que los dos disparos alcanzaron la parte trasera del cuerpo de Horus y afirmó que el acusado eligió esa zona para causarle sufrimiento. Según expuso la Fiscalía, el perro agonizó durante más de tres horas antes de morir.

La defensa pide absolverlo

El defensor oficial Miguel Salomón y el defensor adjunto Máximo Ballvé solicitaron la absolución de Sáez. Durante el juicio, la defensa cuestionó que se hubiera demostrado la intención exigida para configurar el delito de crueldad animal.

En sus alegatos de este jueves, Salomón sostuvo que los dueños de Horus habían incumplido la ordenanza municipal sobre tenencia responsable de animales. Argumentó que el perro estaba comprendido dentro de la categoría de animales potencialmente peligrosos y que correspondía a sus propietarios impedir que escapara. "No era responsabilidad del can no escaparse", expresó el defensor.

Ballvé, por su parte, aseguró que Sáez no tenía animosidad contra Horus. Señaló que el acusado tiene perros rescatados de la calle y que una inspección municipal había acreditado que cuidaba adecuadamente a sus mascotas.

Por último, el defensor adjunto afirmó: "Nunca buscó causar este mal a Horus".

Cómo comenzó el juicio por la muerte de Horus

El hecho que llegó a juicio ocurrió el 7 de agosto de 2024, en Stefenelli. La acusación sostiene que Sáez disparó contra Horus con una carabina semiautomática calibre 22. El perro fue trasladado a una veterinaria, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

Durante la primera jornada del debate, el martes 6 de octubre, Sáez reconoció haber efectuado disparos, aunque sostuvo que primero tiró al aire y después al piso mientras los perros de ambas familias peleaban. Aseguró que en ese momento no sabía que había herido a Horus.

También declaró Gabriela García, dueña del perro y parte querellante, quien relató cómo encontraron al animal herido y su traslado a la veterinaria. La mujer contó lo ocurrido y relató lo que sucedió después de los disparos. Su hijo también declaró durante la jornada y explicó cómo ambos trasladaron al perro hasta una veterinaria ubicada sobre calle Jujuy al 1900, en un intento desesperado por mantenerlo con vida.

La jueza Verónica Rodríguez, a cargo del juicio, dará a conocer su resolución el viernes 16 de octubre, a las 11:30, en los Tribunales de Roca.