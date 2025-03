Mañana los profesionales de la salud pública movilizan en los hospitales

Cesira Mullally , secretaria general de la Asociación Sindical de Salud Pública ( ASSPUR ), dialogó con LM Cipolletti sobre las principales razones que motivan este reclamo. Mullally remarcó que “ venimos con incrementos salariales que no alcanzan a garantizar salarios de ingreso que lleguen a cubrir la canasta familiar ”. Según la secretaria, entre el 75% y 80% de los trabajadores de salud no logran cubrir el costo básico de vida, dado que la canasta familiar en la provincia asciende hoy a los $1.600.000 .

La dirigente gremial también denunció la falta de respuestas frente a las problemáticas cotidianas dentro de los hospitales y centros de salud: “Nos encontramos a diario con respuestas ante el planteo de las situaciones, de los inconvenientes, de las dificultades, donde nos dicen: esto es así, si no les gusta ya saben lo que tienen que hacer”, expresó Mullally, aludiendo a la actitud indiferente de las autoridades hacia las demandas de los trabajadores. Esta falta de diálogo, según la sindicalista, se traduce en un ambiente de trabajo hostil, donde los empleados son constantemente desalentados a seguir luchando por sus derechos.

ASSPUR PROTESTAS.jpg Las protestas de los trabajadores de la salud pueden afectar los servicios desde el mediodía con presencia en los ingresos, panfleteadas u otras medidas. Archivo.

Por otro lado, la situación se ve agravada por el creciente proceso de privatización de la salud pública. Mullally manifestó que “vemos cada vez más cómo se descarga en el sector privado las demandas que son propias de salud pública, que no podemos cubrir o no podemos responder porque no hay una política seria de recuperación de los servicios”. En lugar de fortalecer la infraestructura pública de salud, lamentó la sindicalista, “se piensa primero en cómo hacer un convenio con el privado antes que pensar en fortalecer los servicios de salud pública”.

Movilización en todos los hospitales de Río Negro

La jornada de protesta es el inicio de un plan de lucha que se había comenzado a gestar tras varios meses de congelamiento salarial. Mullally recordó que durante seis meses los trabajadores de salud no recibieron ninguna actualización, lo que fue remediado con un bono por única vez, que a su juicio no solucionó el problema. Además, las recientes mejoras salariales han sido con aumentos de 2,2% y 1,5% por mes. “El trabajador que cobraba 1 millón de pesos en octubre va a cobrar 1.100.000 en mayo”, señaló la dirigente.

El reclamo va más allá de lo salarial. La falta de una escala salarial adecuada y la inexistencia de una carrera profesional en el sector salud son otras de las críticas que los trabajadores han expuesto. “No existe más la pirámide salarial, hoy no hay prácticamente diferencia entre quien recién se inicia y quien se está por jubilar, ni hay reconocimiento a la formación ni a la trayectoria”, destacó Mullally, apuntando a la desvalorización del personal en todos los niveles del sistema sanitario.

Además, el panorama de desajustes administrativos no solo afecta a los salarios, sino que también repercute en la cobertura de personal. “La política de ingreso de recursos humanos pareciera estar centrada solamente en las especialidades médicas, cuando tenemos graves problemas de cobertura de personal en enfermería”, afirmó la dirigente. Un ejemplo claro de esta falta de cobertura es el hospital zonal de Bariloche, que enfrenta un déficit de 60 enfermeros, situación que no parece tener soluciones a la vista.

Las movilizaciones de este miércoles es solo el inicio de una lucha más amplia que busca mejorar tanto las condiciones salariales como las laborales de los trabajadores de salud. Mullally también enfatizó que esta jornada es parte de un “estado de asamblea permanente” que el sindicato mantiene desde principios de año. La protesta se llevará a cabo en cada hospital de la provincia, con asambleas, presencia en los halls y carteles que visibilicen el descontento de los trabajadores.