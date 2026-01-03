Las Grutas arrancó el año con un aluvión de turistas: los precios de los alquileres

Para Año Nuevo la ocupación rozó el 95% y en el principal balneario de la Patagonia hay buenas expectativas para el primer mes del verano 2026.

Las Grutas comenzó el 2026 con un arranque más que auspicioso. Según el relevamiento realizado por la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste , durante los días 30 y 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, el nivel de ocupación turística alcanzó el 94,6% , un porcentaje que confirma la fuerte demanda del destino en el inicio del verano.

En ese período, la estadía promedio fue de dos días y arribaron a la región un total de 22.673 turistas , que colmaron alojamientos y le dieron a la villa balnearia un clima típicamente veraniego desde las primeras horas del año. El movimiento se sintió tanto en la zona de playas como en el sector comercial y gastronómico.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, la mayor afluencia llegó desde las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y San Luis. En menor medida, también se registraron turistas provenientes de La Pampa, Santa Fe y Mendoza. Del total, el 89% eligió alguna de las playas de la región como destino final de sus vacaciones , mientras que el 11% restante utilizó Las Grutas como punto de paso hacia otros destinos.

Las Grutas verano 2025.webp

El informe también detalla el perfil de los grupos que arribaron durante Año Nuevo. Más de la mitad, un 56%, estuvo conformado por familias de entre tres y cinco integrantes, seguidas por parejas, que representaron el 38%. El porcentaje restante se repartió entre grupos de amigos y personas que viajaron solas.

Los precios para el verano en Las Grutas

Con estos números sobre la mesa, el inicio de la temporada deja buenas expectativas de cara a los próximos fines de semana de enero, cuando tradicionalmente se espera un nuevo pico de visitantes y una ocupación sostenida en uno de los destinos más elegidos de la costa patagónica.

Quienes opten por hoteles con desayuno incluido, una familia tipo de dos adultos y dos niños deberá afrontar valores que oscilan entre los $80.000 y los $195.000 por noche. La diferencia está marcada por la categoría del establecimiento y la ubicación, ya que los hoteles frente al mar o de mayor cantidad de estrellas presentan tarifas más elevadas. En el caso de las parejas, una habitación doble tiene costos que van desde los $40.000 hasta los $160.000 por noche.

Los departamentos y cabañas continúan siendo una de las alternativas más buscadas por grupos familiares. Para cuatro personas, los precios arrancan en los $70.000 y pueden llegar a los $130.000 por noche. En complejos premium, con vista directa al mar, los valores superan los $150.000 diarios.

Para quienes priorizan el contacto con la naturaleza y un menor gasto, el camping sigue siendo la opción más económica. Una familia de cuatro personas puede pasar la noche por entre $25.000 y $30.000, sumando la tarifa por persona y el espacio para la carpa o el vehículo.

En tanto, los hostels aparecen como una alternativa intermedia, con precios desde los $18.000 por noche, en algunos casos con desayuno básico incluido.