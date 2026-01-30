Provincia LMCipolletti tormenta La tormenta provocó dos incendios en el Parque Nacional Nahuel Huapi

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi confirmó que hubo dos focos de incendio provocados por rayos que cayeron durante la tormenta de este viernes.







La tormenta eléctrica de este viernes provocó dos focos de incendio en Bariloche.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi en en la cordillera de Río Negro y Neuquén informó que, en el marco de la alerta por tormentas eléctricas, se recibieron denuncias por dos focos de incendio dentro del área protegida, ambos originados por la caída de rayos.

Uno de los focos se localizó en la costa norte del lago Traful, donde trabajan brigadistas y guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi con asiento en la zona, con el apoyo de la Policía de la Provincia de Neuquén y pobladores del lugar. El acceso al sector se realizó por vía lacustre y, al arribar, se constató que se trataba de un ciprés prendido fuego tras el impacto de un rayo. El foco se encuentra contenido y se continúa con las tareas de control.

El segundo foco se registra en la zona de El Cruce, sobre la intersección de la Ruta Nacional 237 y la Ruta Nacional 40, en un sector de estepa. En este caso, intervienen brigadistas del Parque Nacional junto a bomberos forestales de la Provincia de Neuquén y Bomberos Voluntarios de Dina Huapi. Según se informó, el incendio también se encuentra contenido, aunque continúan los trabajos en el área.