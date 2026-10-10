La historia del perro antinarcóticos que se jubiló y fue adoptado por alguien muy especial

Tras ocho años de servicio de la Gendarmería Nacional, Mark recibió una emotiva despedida en Río Negro.

Emotiva despedida a Mark, el perro antinarcóticos de la Gendarmería Nacional en El Bolsón.

Después de ocho años de servicio en Gendarmería Nacional , llegó el momento de cambiar los operativos, entrenamientos y controles por una vida de descanso. El protagonista de esta historia es Mark, un perro antinarcóticos que recibió una emotiva despedida en Río Negro .

El Escuadrón 35 “El Bolsón” realizó una ceremonia especial para reconocer la trayectoria del animal, un labrador retriever que dedicó gran parte de su vida a las tareas de seguridad y prevención del narcotráfico en diferentes destinos del país.

Sin embargo, la jornada tuvo un momento todavía más especial. Tras finalizar su etapa operativa, Mark fue adoptado por su propia guía, la cabo primero Cintia Espinoza , con quien compartió cinco años de trabajo y construyó un vínculo que continuará fuera de la institución.

La decisión permitirá que el perro permanezca junto a quien fue su compañera durante gran parte de su trayectoria. De esta manera, comenzará una nueva etapa como mascota, rodeado de cuidados y con el descanso que merece.

De Salta a Río Negro, una historia de compañerismo

La historia de Mark y la cabo primero Espinoza comenzó cuando el perro tenía tres años. Desde entonces, ambos conformaron un binomio especializado que participó en diferentes actividades operativas de Gendarmería Nacional.

Su primer destino juntos fue la Sección “Senda Hachada”, perteneciente al Escuadrón 52 “Tartagal”, en la provincia de Salta. Allí desarrollaron parte de su experiencia profesional, fortaleciendo una relación basada en el entrenamiento y la confianza.

Posteriormente, durante 2024, el binomio fue destinado al Escuadrón 35 de El Bolsón, en Río Negro. En esa unidad continuaron trabajando juntos hasta que llegó el momento de finalizar la trayectoria institucional del animal.

Con ocho años de servicio cumplidos, la fuerza organizó una formación especial para reconocer su desempeño. Durante el acto, también se formalizó la adopción y la entrega del perro a su guía.

La emotiva despedida de su compañera

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia llegó cuando Cintia Espinoza tomó la palabra para despedir a quien había sido su compañero de trabajo durante los últimos cinco años.

“Mark me enseñó que trabajar con un can no se trata solamente de cumplir una función. Con el paso del tiempo, uno aprende a conocer sus movimientos, sus reacciones y hasta sus silencios”, expresó la integrante de Gendarmería.

La cabo primero también destacó la importancia del vínculo construido durante las numerosas jornadas compartidas, donde la confianza y el conocimiento mutuo resultaron fundamentales para desempeñar sus tareas.

“Formamos un equipo con paciencia, constancia y respeto. Juntos atravesamos jornadas de trabajo, entrenamientos, servicios y distintas situaciones que fueron formando el vínculo que hoy nos une”, recordó durante su discurso.

Una jubilación especial y una nueva vida en familia

La despedida tuvo un significado particular porque, a diferencia de otros cambios de destino o separaciones laborales, Mark y su guía podrán continuar juntos. La finalización de su servicio no significará el final de su historia.

“La parte más especial de esta despedida es que hoy tengo la posibilidad de seguir teniendo su compañía y brindarle el descanso y los cuidados que se merece después de tantos años de servicio”, manifestó Espinoza.

La gendarme cerró su intervención con palabras de agradecimiento que reflejaron el cariño construido durante los años compartidos: “Gracias por haber sido mi compañero y por haberme permitido crecer también como guía. Tu etapa de servicio termina, pero nuestra historia continúa”.

Finalmente, el personal del Escuadrón 35 de El Bolsón despidió con emoción al labrador, reconociendo su trayectoria dentro de la institución. Ahora, lejos de las exigencias operativas, Mark comenzará una merecida jubilación junto a su compañera de siempre.