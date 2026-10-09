La Armada Argentina desplegó un importante operativo en Punta Colorada: qué ocurrió

Un patrullero oceánico y unidades militares participaron de ejercicios estratégicos en la costa rionegrina, cerca de las obras del VMOS.

La Armada Argentina realizó un importante despliegue operativo en la costa de Río Negro , con ejercicios destinados a fortalecer sus sistemas de comunicación y coordinación entre unidades militares . Las actividades se desarrollaron durante la primera semana de octubre.

El operativo tuvo como centro a Punta Colorada , una zona que adquirió relevancia estratégica por las obras vinculadas a la exportación de petróleo de Vaca Muerta . Allí se desarrollaron ejercicios con participación de personal especializado y unidades navales.

El adiestramiento estuvo enfocado en comprobar el funcionamiento de los sistemas que permiten mantener comunicaciones entre diferentes instalaciones militares y embarcaciones . El objetivo fue garantizar conexiones estables y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieren coordinación operativa.

La actividad se desarrolló en un contexto particular para la costa rionegrina, donde avanzan importantes proyectos de infraestructura energética.

Cómo fue el despliegue de la Armada Argentina en Punta Colorada

Según informó la Armada Argentina, el ejercicio estuvo orientado al fortalecimiento de las capacidades de Comando, Control y Comunicaciones (C3), un sistema fundamental para coordinar operaciones entre distintas unidades militares desplegadas en el territorio y el mar.

Del operativo participaron integrantes del Batallón de Comunicaciones N° 1 (Esc) y el patrullero oceánico ARA "Contraalmirante Cordero", una de las embarcaciones que formaron parte del adiestramiento desarrollado sobre la costa atlántica argentina.

El despliegue también incluyó la participación de nodos de comunicaciones establecidos en las bases navales de Mar del Plata y Puerto Belgrano. De esta manera, se conformó una red de enlaces entre diferentes puntos del litoral marítimo.

Durante las actividades, los efectivos trabajaron en el establecimiento, mantenimiento y validación de conexiones de comando y control. Estas tareas permiten comprobar la capacidad de transmitir información y sostener comunicaciones entre unidades ubicadas a diferentes distancias.

Uno de los aspectos centrales del ejercicio fue evaluar la interoperabilidad de los sistemas utilizados por las distintas unidades participantes. Esto permite que las instalaciones terrestres y las embarcaciones puedan operar de manera coordinada mediante sus equipos de comunicación.

Por qué Punta Colorada es un punto estratégico para Río Negro

La elección de Punta Colorada como centro del ejercicio coincide con el crecimiento de su importancia dentro del mapa energético nacional. En ese sector de la costa rionegrina se construye infraestructura destinada a facilitar la exportación de petróleo.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) contempla el transporte de crudo desde la formación neuquina hasta una terminal ubicada sobre el litoral atlántico. Allí se desarrollan instalaciones terrestres y marítimas necesarias para concretar las futuras operaciones comerciales.

La ubicación de Punta Colorada también representa un punto de interés desde la perspectiva marítima, debido a su conexión con el océano Atlántico y a las características de la infraestructura que se encuentra actualmente en construcción.

No obstante, la Armada presentó las actividades como un ejercicio de adiestramiento en comunicaciones. No informó que el despliegue estuviera directamente relacionado con las obras petroleras ni con la seguridad de las instalaciones energéticas.

Llegaron las dos enormes monoboyas que permitirán exportar petróleo

El Puerto de San Antonio Este recibió recientemente dos monoboyas provenientes de Emiratos Árabes Unidos, destinadas a completar el sistema marítimo del Vaca Muerta Oil Sur.

Se trata de estructuras de grandes dimensiones que serán instaladas aproximadamente a siete kilómetros de la costa de Punta Colorada. Cada una pesa 272 toneladas y tiene un diámetro de 15,3 metros.

Las monoboyas funcionarán como puntos de conexión entre el oleoducto submarino y los buques petroleros encargados de transportar el crudo hacia los mercados internacionales. Su instalación constituye una etapa necesaria para completar la infraestructura de exportación.

El sistema estará preparado para operar con embarcaciones VLCC, grandes petroleros utilizados en el comercio internacional que cuentan con capacidad para transportar hasta dos millones de barriles de petróleo en un solo viaje.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó recientemente el arribo de estas estructuras y el movimiento que registra el puerto. “No son anuncios. No son proyectos en un plano. Son hechos que ya están ocurriendo en Río Negro”, expresó.