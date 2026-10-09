Un barrio indignado exige que los padres de los menores se hagan cargo por los destrozos en la Plaza del Arroba

"Que den la cara ahora", exigen los vecinos. El Municipio también tomó cartas en el asunto. Dos hechos similares en pocos días en espacios verdes de barrios tranquilos.

La plaza del barrio El Manzanar también tuvo destrozos en los aros de básquet.

Tras el ataque vandálico en la plaza del arroba, en Cipolletti , el foco de la indignación pública apuntó directamente a la responsabilidad familiar. Tanto desde el Municipio de Cipolletti como entre las familias del barrio crecen los reclamos para que los adultos a cargo de los menores den la cara, ofrezcan disculpas y financien la reparación de las instalaciones destruidas. El repudiable hecho se suma al que días antes se había registrado en un espacio verde de El Manzanar, otro barrio supuestamente tranquilo donde también fueron destrozados los flamantes tableros de básquet.

La atención en Cipolletti dio un giro tajante: el centro de la controversia ya no es solo la destrucción del equipamiento público en sí, sino la inacción y falta de tutoría de los adultos responsables . Luego de confirmarse la radicación de una denuncia penal, el Municipio intimó a los padres o tutores de los menores involucrados a presentarse formalmente, pedir disculpas públicas y reponer el costo económico del tablero destrozado .

A esta exigencia del Ejecutivo local se sumó la voz de la propia comunidad vecinal y de la Escuela Municipal de Básquet, desde donde hicieron hincapié en que "romper un tablero no es una travesura" , sino una pérdida patrimonial grave que impacta sobre el presupuesto de toda la ciudadanía.

La presencia de un adulto en el lugar encendió las alarmas

El reclamo cobra especial severidad tras analizar las cámaras de monitoreo instaladas en la Plaza del Arroba. Según consta en la causa judicial iniciada a partir del hecho ocurrido el pasado 4 de octubre a las 14, los menores que destruyeron a piedrazos el vidrio del tablero no actuaban solos: estaban acompañados por una persona adulta.

Desde el Ejecutivo cipoleño condenaron enfáticamente el accionar de los agresores y subrayaron la necesidad de actuar con firmeza institucional. Remarcaron que resulta inadmisible que el esfuerzo colectivo de miles de contribuyentes, destinado a la puesta en valor de espacios verdes y deportivos, se pulverice en cuestión de minutos sin ningún tipo de sanción social ni económica.

Mientras la comuna prosigue con el plan de equipamiento de plazas y playones en distintos sectores de la ciudad, este hecho reactivó un debate urgente sobre la autoridad moral, la formación en valores y la responsabilidad civil de las familias sobre los actos dañinos cometidos por los menores a su cargo. Ahora, la comunidad aguarda que la Justicia identifique a los responsables y que los adultos asuman los costos de las acciones cometidas.

El repudio de la Escuela Municipal de Básquet por un hecho similar

Previo a este incidente en la plaza del arroba, ocurrió otro similar en El Manzanar. A propósito de este último, desde la Escuela Municipal de Básquet recordaron que hacía poco tiempo habían celebrado la instalación del nuevo equipamiento, destinado principalmente a brindar mejores condiciones para los chicos que practican básquet y utilizan habitualmente el espacio público.

“Hace muy poco tiempo celebrábamos la llegada de equipamiento deportivo de excelente calidad para que todos los chicos tuvieran un lugar digno donde jugar. Hoy nos encontramos con el tablero completamente destruido ”, lamentaron desde la Escuela Municipal.

El hecho generó especial preocupación porque el daño no solamente afecta un elemento material, sino que también condiciona las actividades deportivas de quienes concurren diariamente a la plaza para entrenar, jugar o compartir un momento de recreación.