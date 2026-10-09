Crimen en el asentamiento 2 de Agosto: declararon culpable a Morales por el homicidio del tatuador

Un tribunal colegiado declaró culpable por unanimidad al acusado por el crimen en el asentamiento 2 de Agosto. La pena se definirá en la audiencia de cesura.

Un tribunal colegiado declaró culpable por unanimidad a Agustín Morales por el crimen del joven tatuador Agustín Troncoso , ocurrido el 7 de diciembre pasado en el barrio 2 de Agosto . El fallo estuvo a cargo de los jueces Agustina Bagniole , Florencia Carusso y Guillermo Merlo , quienes concluyeron que existió una intencionalidad directa de matar y descartaron cualquier postura defensiva.

Durante la audiencia, la magistrada Agustina Bagniole fue la encargada de leer los fundamentos de la sentencia. La resolución determinó que el imputado le asestó una puñalada mortal a la víctima que le atravesó órganos internos y le seccionó la arteria aorta, provocándole la muerte.

Tras escucharse el veredicto, la madre de la víctima se abrazó con el fiscal Martín Pezzetta , el abogado querellante Lucas Dumigual y sus familiares. Entre lágrimas por la emoción contenida a lo largo de todo el proceso judicial, la mujer exclamó: “Se hace justicia”.

Los argumentos del tribunal y el descarte de la legítima defensa

Al desgranar los ejes de la decisión, los magistrados descartaron la hipótesis de un “exceso en legítima defensa” planteada por el abogado defensor Miguel Zeballos Díaz. La jueza Bagniole explicó que para constatar dicha figura legal debe existir “una agresión injustificada” y un riesgo desmedido para la vida, circunstancias que no se probaron en el debate.

Agustín Morales, fue declarado culpable por el crimen en el 2 de Agosto. Estefania Petrella

Asimismo, las pericias forenses determinaron que las lesiones que presentaba la víctima eran todas de carácter defensivo, lo que demostró que Agustín Troncoso intentó frenar el ataque antes que agredir. El tribunal fundamentó que, una vez que el acusado tuvo el cuchillo en su poder, “la supuesta amenaza ya había sido conjurada”.

Validez de los testimonios y el uso del arma

El fallo también abordó los planteos sobre la validez del testimonio de Nelson Bessi, el amigo que acompañaba a la víctima la noche del hecho. Pese a los cuestionamientos de la defensa sobre su estado esa noche, el tribunal valoró los audios que el testigo le envió al imputado exigiéndole “que se haga cargo”, lo que confirmó que estaba consciente de lo ocurrido.

En cuanto al cuchillo utilizado en el crimen, los jueces precisaron que lo determinante no fue establecer quién lo llevaba en un principio, sino quién hizo uso de él. En ese sentido, las pruebas demostraron que fue Agustín Morales quien tomó el arma y asestó la estocada decisiva.

Definición de la condena en la audiencia de cesura

Concluida la lectura de la sentencia, el condenado fue retirado con esposas de la sala judicial para retornar a su lugar de detención. El monto de la pena que deberá cumplir se fijará en una próxima audiencia de cesura.