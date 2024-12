Intendente a juicio por Techo Digno "en las elecciones del año que viene"

“Si estaban tan apurados, háganmelo mañana al juicio. Si iba a juicio, quería ir ya, porque estoy seguro de que no va a pasar nada. Que sea mañana o pasado el juicio, ¡ya lo quiero!”, exclamó.

Techo Digno En 2015 Macri suspendió el programa Techo Digno. Muchos intendentes pasaron el dinero a plazo fijo, hasta que aclarase el panorama, y terminaron investigados.

Y agregó: “Yo me aguanto, porque elegí esta patada, pero lo que molesta es que afecta a mi hijo y mi familia, esto es lo que la política nos quitó. Mi hijo me pregunta por qué pasa esto. Una vez que está la sospecha, no se va más. Hay denunciadores seriales que iban a la fiscalía y se sacaban la foto, pero nunca sale la foto cuando la Fiscalía desestima”, sostuvo.

El exjefe comunal expresó un "profundo malestar" con los fiscales que llevan adelante la causa y la Justicia de Río Negro, afirmó estar seguro de que “ningún intendente se llevó un centavo a su casa”, y destacó que gracias a las gestiones que hicieron “todas las casas están terminadas”.

Sobre su procesamiento en particular, aseguró que “la Fiscalía inició cuestiones de las que no puede volver atrás, y se dio cuenta de que metió la pata”.

Techo Digno: la acusación a Gennuso en Bariloche

Al asumir en diciembre de 2015, Gennuso encontró, entre otras cosas, que en el Municipio había fondos en el Banco Nación del programa Techo Digno, para construir viviendas. El expresidente Mauricio Macri había parado las obras, y en el contexto de inflación, para proteger ese dinero mientras veía cómo recuperar el programa que reclamaban cientos de familias, Gennuso transfirió el dinero al Credicoop y lo puso a plazo fijo.

La decisión de Gennuso es lo que tomaron casi todos los imputados, como el exintendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello. En la ciudad se da la particularidad de que están imputados Tortoriello, quien asumió en 2015, y su antecesor Abel Baratti. "No faltaba un peso", dijo Tortoriello respecto de las transferencias de Nación al Municipio.

Los fiscales Martín Lozada y Guillermo Lista acusan a Gennuso de “peculado”, que significa la extracción de los fondos públicos bajo su custodia. Los fiscales aseguran que la operación es “extraer” el dinero, “sacarlo de la custodia”, “ponerlo en riesgo”, y ven que ahí está el delito de peculado. Aclararon que eso no implica que se lo llevaran a su casa ni que haya faltado algo en la operación.

Es decir, que el delito que le endilgan al exintendente barilochense es haber pasado dinero de una caja de ahorro a un plazo fijo.