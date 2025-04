Impuesto a las Ganancias en salud: "Falta claridad y no soluciona el problema de fondo"

Aunque aseguran que "falta claridad", trabajadores de salud se mostraron expectantes con el anuncio del gobernador Alberto Weretilneck sobre la no tributación de ganancias en el sector . El mandatario anticipó que desde abril, las guardias y horas extras del personal de salud, serán liquidadas por fuera del salario base . La medida alcanzaría a más de 2500 trabajadores como un "reconocimiento directo al trabajo cotidiano del personal sanitario", aseguró.

El gremio ASSPUR planteó dudas respecto a su implementación ante la nula información que hasta el momento brindó la provincia. "Solo hay una comunicación oficial sobre cómo va a suceder esto. Está bárbaro que el gobierno haya escuchado la gran problemática que significa el gravamen de ganancias sobre los salarios en salud. Pero a la vez nos preocupa el hecho de que no hay claridad sobre cómo hacerlo", sostuvo Cesira Mullally, secretaria general del gremio.

Sobre el anuncio del gobierno provincial, Mullally sostuvo que "la premisa fundamental para nosotros es que el salario no es ganancia" y resaltó que la mayoría de los trabajadores alcanzados por el impuesto “no es por su salario en sí, sino por la numerosa cantidad de guardias que tienen que hacer”.

asspur salud trabajadores.jpg Impuesto a las Ganancias: para trabajadores de salud "falta claridad"

Respecto a la implementación de esta medida, la dirigente gremial insistió en que no cuentan con información certera pero anticipó que podría haber "un desdoblamiento", algo que ya ha implementado la provincia y "generó conflicto con la AFIP", aseguró la dirigente sindical.

“Nosotros tenemos dos recibos de sueldo: el del salario y el de las guardias o de las horas extras, pero en ambos está unificada abajo la sumatoria del bruto total. El desdoblamiento implicaría desunificar esos brutos. Pero también entendemos que de cualquier forma habría que informarlo a ARCA porque la ley rige sobre todo concepto. No tenemos claro cómo se va a evitar que se graven las guardias y las horas extras", dijo en CNN Radio Roca.

Ganancias en salud: el antecedente de Neuquén

En el 2022, Neuquén sancionó la Ley provincial 3378 que protege el 40% de los trabajadores del Estado del impuesto a las ganancias bajo un concepto que tienen que ver con gastos de movilidad, viáticos y compensaciones análogas. Si bien es contradictoria con la ley nacional, una cautelar a la que la justicia hizo lugar, obligó al gobierno de Rolando Figueroa a continuar liquidando los sueldos sin hacer esa retención.

Para Mullally, preocupa que en Río Negro, "sea un escenario que se transforme en algo precario y que ante un mínimo movimiento, volvamos a tener gravado todo el concepto”.

"No soluciona el problema de fondo"

Si bien la dirigente sindical reconoció que el anuncio “está buenísimo porque el impuesto a las ganancias es algo que afecta a casi la mitad de los trabajadores, entre 2.500 y 2.700 agentes”, advirtió que no soluciona el problema de fondo.

“Seguimos teniendo un gran problema al mirar justamente los salarios que están por debajo de la canasta familiar y sobre lo cual no vemos ningún tipo de determinación por parte del Gobierno y que es uno de los problemas fundamentales en salud pública", remarcó Mullally.

“Tenemos dos situaciones por las cuales nosotros hacemos guardias de 24 horas o hacemos horas extras. Por un lado, es la necesidad del servicio sobre la que estamos obligados a hacerlas si el servicio lo requiere”, explicó. “En segundo lugar, el que no está obligado, elige hacer cada vez más para engordar el magrísimo salario que tiene, porque si no, no llegamos”.

Sobre ese punto, detalló que el salario inicial está en $1.100.000 y el salario más alto de un médico especialista full time con la antigüedad máxima está en los $2.100.000. "No hay reconocimiento ni a la formación, ni a la trayectoria, ni a la antigüedad. Cobra lo mismo el que recién ingresa que el que se está jubilando, cobra lo mismo el que tiene secundario que el que tiene formación de grado”.