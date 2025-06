Ian, el primer odontólogo del pueblo: conoció El Cuy como estudiante, egresó de la UNRN y volvió para quedarse

Y en cada paraje donde llega, los pobladores no dejan de sorprenderlo: "me reciben con los brazos abiertos", contó.

Se graduó en el 2023 en Allen, luego de incursionar también por los caminos de Medicina en Rosario. “Hice 5 años de carrera, más 1 año de residencia que son las prácticas profesionales, y desde que elegí la carrera me gustó, sabía que era algo ligado a la salud lo que quería hacer y mi deseo era trabajar en salud pública”, contó Ian a LMCipolletti.

El primer contacto con el pequeño poblado El Cuy fue junto a otros estudiantes para promover la "salud bucal". "Empezamos a hacer proyectos de extensión, en el cual íbamos a distintos lugares de la Línea Sur. A Prahuaniyeu fue mi primer viaje y me encantó. Era todo muy distinto. Cuando estaba egresando volví a ir hacia el Cuy, después me quedé en la facultad como ayudante en la clínica, hasta que me surgió esta posibilidad", señaló el odontólogo, de 31 años.

Urgencias que preocupaban

“Lo primero que me llamaba la atención, es que tenían todo armado pero no había un odontólogo fijo. Entonces uno encontraba muchas urgencias. Al principio hacíamos muchos tratamientos de conducto, endodoncia, exodoncia al principio hasta que logramos, con el trabajo de los estudiantes, comenzar a hacer tareas de prevención", apuntó.

"Y la realidad -agregó Ian- es que toda la salud pública en Argentina es algo super valorable por eso la elegí. Yo siempre vi a los profesionales como héroes. Los médicos de los hospitales que laburan más allá de todo, del rédito económico. En mi caso me impulsa el querer defender un valor, un derecho".

Y la respuesta en el pueblo, fue la mejor. "La gente, súper hospitalaria, nos recibía muy bien. Con los chicos, una vez que empezamos a ir con la facultad, se pudo hacer una gran campaña de prevención, desde cepillado hasta aplicación de flúor. Empezamos a concientizar y vemos las diferencias, porque los niños son los menos afectados”.

"En boca de todas y todos"

En el marco del Programa de Extensión ‘Un Programa en Boca de Todas y Todos: Lic. Perla Brevi’, de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), se concretó recientemente el primer viaje del año 2025 al paraje El Cuy, ubicado en la Línea Sur rionegrina.

La actividad representa la continuidad de una trayectoria iniciada en 2010, cuando comenzaron las primeras intervenciones territoriales por parte de estudiantes, docentes y no docentes de la carrera. Desde entonces, el Programa sostiene acciones orientadas a la promoción, prevención y atención de la salud bucal.

“La verdad es que la gente hasta que no tiene una dolencia no acude al sistema. Sobre todo los mayores, sin un síntoma grave no acudía pero esto ahora está cambiando. Esta es la manera en que la universidad no se queda solo en la universidad sino que sale a la comunidad y retribuye el aporte".

Control de salud escolar

En esta nueva visita, el equipo extensionista asumió la realización de un operativo de control de salud escolar, una tarea que habitualmente lleva adelante el sistema de salud provincial. Esta intervención incluyó controles odontológicos a niñas y niños de 1º, 4º y 7º grado, enseñanza de técnicas de higiene bucal, aplicación de fluoruros, tratamientos no invasivos, entrega de cepillos y asesoramiento nutricional, entre otras prácticas.

En cuanto a la atención odontológica integral a la población general de El Cuy, se brindó atención a 47 personas de distintas edades, no sólo residentes de esa localidad, si no también provenientes de parajes como Cerro Policía y Aguada Guzmán. Las prácticas realizadas incluyeron la conformación de una historia clínica y evaluación de salud bucal; higiene oral y orientación dietética; endodoncias, restauraciones, exodoncias, periodoncia y radiografías periapicales, se detalló.

Del viaje participaron estudiantes de todos los ciclos de la carrera, incluidas quienes están desarrollando sus Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS). También se sumaron graduadas y graduados que, durante su formación, integraron el Programa como extensionistas.