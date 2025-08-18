Homenaje a los soldados del Valle que estuvieron a la espera del llamado a la guerra

El gobierno de Río Negro reconoció a los "soldados continentales", quienes estuvieron de guardia en los cuarteles a la espera del llamado para combatir en la guerra de las Islas Malvinas.

El gobierno de Río Negro homenajeó a ex conscriptos al Ejército que durante la guerra de las Islas Malvinas permanecieron en los cuarteles a la espera del llamado para entrar en combate. "Estuvieron esperando que los llamen, con la angustia de no saber qué destino les tocaba. Ese hecho los marcó para siempre, más allá de si fueron o no al frente de batalla”, aseguró el gobernador Alberto Weretilneck .

Los soldados continentales reclamaban el reconocimiento desde hace años. Consideran lógica la distinción respecto de aquellos soldados que fueron enviados a las Islas Malvinas, pero exigían que se valore la situación que atravesaron entre abril y junio de 1982.

El intendente Rodrigo Buteler y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezaron un acto de homenaje a los ex soldados continentales de Malvinas, donde remarcó la deuda histórica que la sociedad y el Estado mantienen con quienes cumplieron servicio durante la guerra de 1982.

Durante su discurso, Weretilneck hizo hincapié en los años de invisibilización que atravesaron los ex soldados: “Lo peor que puede sufrir un ser humano es el olvido y la indiferencia, y con Malvinas pasó mucho”, expresó. Y agregó: “Cuarenta años después estamos cerrando una etapa de reconocimiento que se había postergado demasiado. El país no supo cómo recibirlos ni cómo acompañarlos, y hoy tenemos la obligación de pedir disculpas en nombre del Estado”.

homenaje soldados malvinas

El mandatario rionegrino también recordó el impacto emocional que vivieron quienes, aunque no fueron enviados a las islas, estuvieron en bases del continente en permanente estado de alerta: “Ustedes estuvieron esperando que los llamen, con la angustia de no saber qué destino les tocaba. Ese hecho los marcó para siempre, más allá de si fueron o no al frente de batalla”.

“La causa Malvinas sigue viva, la lucha no terminó y no podemos dejar de hablar de ella. Es una herida abierta en la historia argentina que nos compromete a todos”, concluyó Weretilneck.

En el encuentro participaron veteranos, familiares, vecinos y referentes de distintas instituciones. También estuvo presente José Urra, presidente de la Asociación de Soldados Continentales sede Cipolletti, quien acompañó la ceremonia junto a ex combatientes de la ciudad y la región.

Homenaje a los soldados en Villa Regina

El acto en Cipolletti cerró con los homenajes en el Alto Valle. Antes, hubo un reconocmiento en Villa Regina, para los exsoldados del Alto Valle Este. “Nada más oportuno que rendir homenaje a nuestros soldados en esta fecha, cuando recordamos a quien entregó su vida por la Patria”, expresó el Mandatario por la coincidencia por los actos en homenaje al general José de San Martín.

En otro tramo de su mensaje, resaltó la dimensión humana de la lucha: “El olvido y la indiferencia fueron heridas profundas, pero la perseverancia de ustedes y de sus familias permitió llegar a este reconocimiento. Ustedes son ejemplo de entrega, dignidad y sentido de familia”.

El intendente de Villa Regina, Luis Albrieu, destacó que este homenaje “completa la historia” y reconoció la decisión política de la Provincia: “Durante años fueron invisibilizados, pero hoy podemos decir que se está saldando una deuda moral y social”.

El presidente de la Asociación Provincial de Soldados Convocados y Movilizados en la Guerra de Malvinas, Juan Carlos González, agradeció el acompañamiento y remarcó: “Cada logro fue posible gracias a la lucha colectiva. La luz apareció en Río Negro con este reconocimiento, con la llegada del Gobernador Weretilneck que nos devuelve orgullo y nos permite conciliar con la historia”.

Los ex soldados recibieron certificados y medallas honoríficas como símbolo de gratitud. También se oficializó la posibilidad de afiliarse voluntariamente a la obra social IPROSS, ampliando la cobertura sanitaria y reforzando el carácter integral de esta reivindicación.

El acto se vivió en un clima de profunda emoción, con la presencia de las familias de los ex soldados. A través de la Secretaría General, se consolida una política de memoria y reparación histórica, que se extiende a cada rincón de Río Negro.

Del acto participaron el Secretario General, Nelson Cides; el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; la Legisladora Silvia Morales; la Concejala de Villa Regina, María Eugenia Paillapi; y el Intendente de Chichinales, Lucas González, junto a autoridades municipales, legisladores y representantes de instituciones de la región.