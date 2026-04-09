Ganó a la quiniela pero le prohíben hablar del caso y volver a pisar la agencia: las razones del extraño fallo

Un mujer rionegrina tuvo suerte con un juego de azar y en la justicia. Aunque le impusieron un par de condiciones inusuales...

Una mujer ganó en la quiniela y en la Justicia. Pero tendrá que acatar medidas extrañas... Foto ilustrativa.

Una mujer ganó en la quiniela y en la Justicia. Pero tendrá que acatar medidas extrañas... Foto ilustrativa.

Ganó dos veces . Una mujer obtuvo un premio en la quiniela en El Bolsón y, ante la falta de pago por parte de la agencia, llevó el reclamo a la justicia de Paz y logró un fallo favorable . Aunque llama la atención las condiciones que le impusieron a la suertuda, tanto en la medida judicial como la demandada.

La demanda se resolvió en pocos días con el depósito del dinero, pero el conflicto no terminó ahí: el caso derivó en una resolución que le prohíbe referirse al episodio en redes sociales y formalizó la decisión del comercio de no permitirle el ingreso.

La presentación se realizó en el Juzgado de Paz , que dio curso al reclamo y fijó una audiencia en un plazo breve. El eje del expediente era el cobro de un premio que la clienta sostuvo haber obtenido y que no había sido abonado.

Antes de esa instancia, la propietaria de la agencia depositó en el juzgado los 21.000 pesos reclamados y comunicó que no asistiría a la audiencia. Con ese pago, el reclamo económico quedó saldado de manera anticipada.

En paralelo, la comerciante planteó que la clienta había realizado publicaciones en redes sociales que afectaban su actividad y su nombre comercial. Ese punto fue incorporado al expediente y analizado en la resolución.

El juez valoró que el conflicto se resolvió por la vía judicial en un plazo breve y consideró que no había justificación para mantener exposiciones públicas sobre el caso. En ese marco, avanzó con una medida específica sobre ese aspecto.

agencia de quiniela Las agencias rionegrinas suelen dar la noticia. Esta vez la suerte pasó por Negro el 8 de Villa Regina.

¿Ganó o perdió con el fallo?

La resolución dispuso que la mujer no podrá emitir, publicar ni difundir contenidos que mencionen a la propietaria o a la agencia, ya sea en redes sociales, servicios de mensajería o cualquier otro medio.

La prohibición alcanza tanto a contenidos propios como compartidos e incluye cualquier formato, desde textos hasta imágenes, audios o videos. El incumplimiento puede derivar en sanciones por desobediencia judicial.

A su vez, la dueña del comercio informó que la ganadora del premio no podrá ingresar a sus locales. El juzgado aclaró que no impone esa restricción, aunque reconoció que responde al derecho de admisión del comercio y dispuso su notificación formal.

El fallo también dejó establecido que el dinero depositado será entregado en una audiencia posterior, en la que se notificará a la mujer el contenido completo de la resolución.

Al final, ¿ganó o perdió?

La cipoleña que ganó 70 palos en el Quini 6

La que sin dudas ganó "en serio" fue una jubilada de Cipolletti que a fin de 2025 se enteró de manera sorpresiva que era ella la ganadora de los 70 millones del sorteo del Quini 6.

“Se vivió una emoción muy grande en el local porque la mujer vino como un día más y realmente no se lo esperaba. Cuándo se lo contamos explotó de alegría”, confió en su momento a LM Cipolletti, Valeria Lo Cacciato, la dueña de la agencia oficial 40, ubicada en Hipólito Yrigoyen 888.

La apuesta correspondió a la modalidad Siempre Sale del sorteo extraordinario 3332, que dejó 85 ganadores en todo el país con cinco aciertos. Entre ellos hubo dos neuquinos, la mujer de nuestra ciudad y una vecina de General Roca.

Quini 6 Agencia 40 La agencia oficial 40, de Irigoyen 888 vendió otro premio millonario del Quini 6. "Traemos suerte", dijo su dueña.

Si bien por cuestiones de seguridad y respeto optó por mantener en reserva la identidad de la afortunada, Lo Cacciato reveló que se trataba de “una fiel cliente que hace dos años confecciona la misma jugada, es decir elige los mismos números”.

Aclaró, ante la consulta de este medio, que “no creo que cobre la mínima”, reconoció que “seguramente un premio así le cambiará la vida, lo mismo que podría suceder con la mayoría de nosotros”, explicó entre risas.