Estaba trabajando en La Pampa y no tenía señal. Pasó por una estación de servicio y se enteró de que había ganado casi 90 mil pesos. Se mostró emocionado y agradecido porque iba a poder comprarle el regalo de Reyes a sus hijos.

Ganó la Quiniela y casi pierde el premio por no tener señal

Luego de varios días de expectativas e incertidumbre, el flamante ganador del pozo de la Quiniela se acercó a la Agencia Oficial 40, ubicada en calle Yrigoyen, para reclamar su premio. El cipoleño estaba trabajando en La Pampa y no tenía señal, razón por la cual no sabía que había comprado el billete ganador ni que lo estaban buscando para que no perdiera el dinero.