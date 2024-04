Fue heroína en pandemia, estuvo al borde de la muerte y ahora pide desesperada que no la olviden

Hoy Paola y todos los hospitalarios están unidos como por ese entonces pero enfrentando una lucha por sus salarios, por mejorar su calidad de vida y la de su familia. Entre la sensación de olvido - porque pidieron el apoyo de la comunidad y no lo tuvieron para darle más fuerza al reclamo - los hospitalarios recuerdan el peor momento de la pandemia, cuando eran ellos contra el virus y nosotros salíamos a cantar el himno a la puerta de nuestras casa para darles fuerzas, en el aislamiento más impresionante que experimentamos como argentinos.

Imagen de WhatsApp 2024-03-19 a las 17.56.25_bc809a12.jpg

"Fuimos esenciales y héroes durante la pandemia. Vivimos lo que jamás imaginamos pasar. Tuvimos miedo como todos, aprendíamos todos los días sobre protocolos, llorábamos a escondidas y entre compañeros no nos podíamos abrazar porque no se podía. Pero con solo mirarnos decíamos ahi vamos de nuevo, hay que seguir", reflexionó Paola mirando ese pasado reciente que nos causa tanto dolor.

"No importaba cuántas horas trabajábamos o cuántas horas llevábamos sin dormir o cuánto tiempo estábamos fuera de casa, alejados de nuestras familias y hasta ahora no hay momento en que recordemos con nostalgia esa época. En nuestra memoria y corazones quedará para siempre el dolor que vivimos por todas las vidas que se perdieron como así también las que pudimos salvar", agregó.

Entonces, mientras protestó en la mañana de este martes junto a sus compañeros, se preguntó "por qué no merecer un sueldo digno, por qué no merecer respeto y empatía, por qué no merecer reconocimiento como debe ser. Seguimos sin aflojar con las campañas de vacunación donde también pasamos horas y horas planificando y realizando de la mejor manera dicha actividad. Nuestra tarea no se terminó con la pandemia, siguió y sigue cada día. Por eso pedimos que no nos olviden y nos valoren como merecemos".

Este miércoles a las 19:30 y en el Anfiteatro municipal de Allen, los hospitalarios realizarán una actividad y piden que la comunidad asista con velas a una marcha de antorchas para pedir por la Salud Pública, que aseguran está en crisis, y reclamar por una recomposición salarial para los hospitalarios. Actividades similares en las que los hospitalarios piden el acompañamiento de la comunidad se están llevando adelante en diferentes ciudades de la provincia.