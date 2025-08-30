Escándalo y tensión en una agencia de la zona por frustrado viaje estudiantil a Europa

Las familias de los chicos se acercaron a la empresa y los recibió la dueña, a la que acusan de "estafarlos". ¿Qué pasó?

Tensión y escándalo en General Roca . Un grupo de estudiantes del “Italia Unida” de esa ciudad esperaba viajar a Roma este viernes como parte de una experiencia educativa. Sin embargo, el sueño se rompió: de los 36 paquetes abonados , solo se emitieron dos pasajes completos y siete solo de ida . Los 29 restantes aún no tienen boletos asignados .

Al enterarse del incumplimiento, las familias se acercaron a la agencia Lola Tour , ubicada en calle Mitre, y solicitaron la presencia de escribanos para dejar constancia del hecho.

La dueña de la agencia, Yolanda Livera , aseguró que está trabajando para resolver la situación, aunque no detalló cómo ni cuándo se concretará la solución.

Roma Muchos chicos aún no saben si podrán visitar Roma.

El viaje, con gran carga emocional y educativa, terminó en un fuerte desencanto para muchas familias. Lo que debía ser una experiencia de intercambio cultural se transformó en una incertidumbre total—no solo está en juego la inversión, sino también la planificación familiar y escolar.

Además, según el sitio Todo Roca, habría más personas estafadas con viajes a distintos destinos, algunos de los denunciantes afirmaron:

“Habiendo abonado el viaje con anticipación, el mismo debía realizarse el 22 de julio a Punta Cana, se vio afectado por varios inconvenientes.”

“Ante los reiterados llamados solicitando se nos entregue los paquetes de viaje, esta señora nunca contestaba.”

“Al ingresar a las compañías para verificar por nosotros mismos las reservas, no figuraban.”

“Nos avisó que el vuelo a Punta Cana se reprograma y que debíamos salir el martes… debimos pagar costos extras.”

Mientras tanto, las familias esperan una solución justa, ya sea la emisión inmediata de los pasajes restantes, el reembolso o alternativas equivalentes.

Turistas rionegrinos varados en Escocia por supuesta estafa

Un grupo de 50 personas de diferentes ciudades de Río Negro y Neuquén quedaron varadas en Escocia tras ser “estafados” por una empresa de turismo con sede en Catriel durante julio de 2024. La causa había sido archivada por “no constituir delito” pero se sumaron pruebas que demuestran que los propietarios de la agencia fueron de vacaciones a las playas de Portugal con el dinero de los damnificados, lo que dispuso su imputación.

La investigación comenzó a partir de denuncias de familias de Villa Regina que contrataron paquetes turísticos a distintos destinos de Europa y viajes de estudio del idioma inglés. Según testimonios, los precios de los paquetes comenzaban en $4500 dólares hasta los $7.000 USD, sin embargo gran parte de los servicios contratados no existieron.

El grupo de afectados había comenzado a pagar el viaje con varios meses de anticipación y llegaron a pagar un total de 8 millones de pesos por el tour. Pero una vez que llegaron al continente europeo comenzaron las irregularidades como falta de pasajes de vuelta, conexiones internas, estadía, entre otros servicios.

En mayo, la fiscal adjunta Marcela Marchetti había cerrado el caso al entender que se trataba de un incumplimiento contractual, sin la existencia de dolo directo. Pero la querella apeló ese criterio y expuso que la propietaria se presentaba como agente de viajes pero no posee matrícula de operador turístico provincial, nacional ni de agencia de viaje mientras mostraba una supuesta agencia llamada Live Up Trips para captar clientes.