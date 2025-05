En dos años, cada usuario podrá monitorear su consumo de agua en tiempo real

En paralelo, la empresa adoptó una política más estricta contra la morosidad estructural. “Al que no puede pagar, le ofrecemos tarifa social o planes de pago. Pero al que no paga porque no quiere, le cortamos el agua. Puede sonar duro, pero es lo justo para quienes sí cumplen”, señaló Iud. Actualmente, los cortes se están aplicando a usuarios con deudas superiores a los $500 mil pesos.

edersa planta potabilizadora.jpeg

Inversiones para la ciudad

Además de ordenar su economía, Aguas Rionegrinas planea inversiones por más de 2.000 millones de pesos en este primer semestre de 2025, con recursos propios generados por la gestión y la mejora en la recaudación. Estas inversiones incluyen la compra de equipamiento clave para mejorar la operación y el mantenimiento del sistema.

Uno de los casos destacados es el de Cipolletti, que hasta el verano de 2023 sufría severos problemas de abastecimiento, especialmente en la zona este. “Este año fue una de las ciudades con menos reclamos por falta de agua en relación con la cantidad de usuarios. Son resultados concretos que nos llenan de satisfacción”, dijo Iud.

Pensando en el mediano plazo, Aguas Rionegrinas proyecta una obra fundamental: la ampliación de la planta potabilizadora de la ciudad, que cuenta con financiamiento internacional a través del CAF, Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe.

La inversión estimada ronda los 9 a 10 millones de dólares, más de $10 mil millones, y se iniciará en 2026. “Es una obra estratégica para garantizar mayor capacidad de provisión de agua potable en una ciudad que sigue creciendo”, explicó el funcionario.

Aguas Rionegrinas Google

Más tecnología y control en tiempo real del consumo de agua

Los esfuerzos no se limitan a la infraestructura física. La empresa también avanza en la modernización de su sistema informático y de gestión. Próximamente, los usuarios podrán recibir sus facturas por correo electrónico, gestionar trámites y reclamos de forma digital, y en un plazo de no más de dos años, se incorporará un sistema de medición digital vía Wi-Fi. “Esto va a permitir que tanto la empresa como el usuario puedan saber en tiempo real cuánta agua se está consumiendo. La tecnología lo permite y estamos dando los pasos necesarios para implementarla”, anticipó.

Otra línea de acción será el recambio masivo de medidores y la detección de conexiones clandestinas, una problemática que afecta a varias localidades del interior. “Es parte del proceso de regularización que estamos impulsando, para que todos paguen lo que corresponde y podamos seguir invirtiendo en un mejor servicio”, cerró Iud.