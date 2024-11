ARSA invertirá $78 millones para frenar el robo de medidores

La empresa ARSA licitó la compra de 1750 medidores que no contienen metal para comenzar a reemplazar los que se llevan los ladrones.

El robo de medidores no tiene freno, pese a los mayores controles a la venta de metales no ferrosos en las chacaritas. Los delincuentes se concentraron especialmente en los de agua, porque no supone ningún riesgo, como si enfrentan al atacar instalaciones eléctricas. El delito creció a tal punto que ARSA invertirá dinero para desalentarlo.