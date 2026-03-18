Empresarios advierten una fuerte caída económica en Río Negro: "Las ventas están hasta 30% abajo"

Desde la Federación Empresaria provincial alertan por la caída de ventas, el turismo en baja y más cheques rechazados.

La Federación de Entidades Empresarias mostró su preocupación ante la caída de las ventas en la provincia.

La situación económica en Río Negro genera creciente preocupación entre los empresarios. Así lo expresó Walter Sequeira , presidente de la Federación de Entidades Empresarias , quien advirtió una marcada caída en la actividad y un escenario cada vez más complejo para las pymes .

“ Hay una caída de ventas de un 30% y nosotros no estamos ajenos”, señaló en diálogo con FM de la Costa, al trazar un panorama que refleja el impacto de la crisis a nivel nacional en la provincia.

Según explicó, la retracción del consumo es evidente en distintos sectores. En promedio, las ventas se ubican entre un 20% y un 25% por debajo del año pasado , lo que golpea de lleno a los comercios.

El fenómeno también se refleja en los hábitos de consumo: cada vez más personas recurren a las tarjetas de crédito para comprar alimentos, lo que evidencia la falta de dinero en efectivo en la calle.

"Cuando vos mirás lo que es, por ejemplo, un supermercado, hoy la gente está comiendo con tarjeta de crédito. Se nota que dentro de la economía tenemos este problema", describió Sequeira.

Turismo golpeado y señales preocupantes

Uno de los sectores más afectados es el turismo. De acuerdo al diagnóstico empresario, la actividad está un 30% por debajo de los niveles habituales.

Incluso los indicadores que podrían parecer positivos esconden una caída: "Cuando salen los índices de lo que va pasando los fines de semana se nota que te hablan de un 70% de ocupación y eso significa que ha caído casi un 20%".

Cheques rechazados y empresas en tensión

Otro dato que preocupa es el aumento de los problemas financieros. Según detalló Sequeira, los bancos registran entre un 40% y un 50% más de cheques rechazados. "Hay poco circulante de plata en la calle, la gente está al rojo vivo con las tarjetas de crédito", alertó.

Esto refleja una cadena de pagos tensionada, con menos circulante y empresas que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos.

Tarifas y agenda con el Gobierno

En paralelo, los empresarios ya comenzaron a delinear su agenda para 2026. Entre los temas a discutir con el gobierno provincial aparece con fuerza el posible aumento de tarifas eléctricas, que podría rondar el 50%.

También buscarán reuniones con el gobernador Alberto Weretilneck y su equipo para analizar medidas que alivien la situación.

La esperanza en los grandes proyectos

En medio del contexto adverso, hay expectativas puestas en proyectos estratégicos como el desarrollo de GNL y el oleoducto, que podrían generar movimiento económico.

Desde el sector destacan que estas iniciativas representan una oportunidad para las pymes, aunque advierten que será clave capacitarse y prepararse para lo que viene. "Son súper importantes y que haya sido elegido nuestra provincia a través de las gestiones del gobernador Alberto Weretilneck, todo ese equipo, hoy con lo que se está viviendo dentro de la economía del país, esto es algo positivo para lo que es las pymes rionegrinas", señaló.

Un escenario desafiante

El panorama que describen los empresarios combina caída del consumo, dificultades financieras y sectores clave en retroceso.

Mientras tanto, la apuesta está en sostener la actividad y adaptarse a un contexto económico que, por ahora, sigue mostrando señales de alerta.