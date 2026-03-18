Cinco municipios van camino a recibir regalías por gas y petróleo

Provincia presentó una propuesta de aportes de fondos a los cinco municipios que sumaron proyectos de hidrocarburos en los últimos años.

La Provincia analizará un planteo de Catriel por la redistribución de regalías.

El Gobierno de Río Negro avanzó en Cipolletti con una nueva instancia de diálogo por la revisión de la distribución secundaria de regalías hidrocarburíferas , al reunirse con representantes de cinco municipios que comenzarán a recibir fondos en función de la producción de gas y petróleo.

Las ciudades que serán reconocidas como productoras de hidrocarburos serán Villa Regina, Chichinales, Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy y Mainqué.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya , junto al equipo técnico del organismo, y tuvo como objetivo presentar la propuesta para incorporar a estas localidades como nuevos municipios productores.

Durante la reunión, se explicó en detalle la metodología de distribución propuesta por la Provincia, en línea con las presentaciones realizadas previamente a los municipios productores.

regalías petroleo gas El gobierno de Río Negro presentó su proyecto de nuevas regalías de gas y petróleo y se llevó las respuestas de los intendentes. Ahora, definirá el proyecto.

“La recepción fue muy buena. Les explicamos la metodología y surgieron algunas consultas puntuales que no modifican el esquema general”, señaló Moya.

La funcionaria destacó además que los municipios consideran que forman parte de la actividad hidrocarburífera, ya que sus ejidos se encuentran dentro de áreas productivas y, en algunos casos, sostienen reclamos históricos para ser reconocidos como productores.

Próximos pasos en la distribución de regalías

Con esta instancia, la Provincia completó una etapa clave de diálogo con municipios actuales y potenciales productores. “Nosotros, a partir de las reuniones que tuvimos la semana pasada, incluida esta reunión, recibimos todas las propuestas. Puntualmente tenemos una propuesta del municipio de Catriel, que la vamos a analizar, y tenemos una próxima reunión programada para este viernes”, explicó la secretaria.

Moya adelantó además que, una vez concluida esa etapa, se trabajará en la redacción de un proyecto de ley que permita formalizar la actualización del régimen. “A partir de ahí analizaremos cómo volcarlo en un proyecto de ley y cómo definirlo dentro de la coparticipación general”, completó.

Cabe destacar que la revisión de la distribución secundaria de regalías hidrocarburíferas forma parte de un proceso más amplio de actualización de herramientas de distribución de recursos, impulsado por la Provincia con una mirada de diálogo, consenso y adecuación a las transformaciones productivas de Río Negro.