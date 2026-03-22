El polémico requisito que podría frenar la llegada de docentes a Río Negro: "Queremos cuidar lo local"

La Legislatura de Río Negro planteó un debate para generar un cambio en el sistema educativo provincial. El proyecto apunta a "priorizar lo local" y ya enciende la polémica.

Se trata de un proyecto de ley que busca establecer una barrera de dos años de residencia mínima en la provincia. Foto: Gentileza.

La Legislatura de Río Negro puso sobre la mesa un debate que promete sacudir el sistema educativo provincial . Se trata de un proyecto de ley que busca establecer una barrera de dos años de residencia mínima para cualquier docente que pretenda ingresar al sistema formal. La iniciativa, impulsada por la legisladora Lorena Matzen (UCR), pone la lupa sobre el constante desembarco de profesionales de otras provincias que, en muchos casos, terminan desplazando a los egresados de los institutos locales.

Uno de los argumentos más fuertes que sostiene el proyecto es la defensa de la "idiosincrasia local" . Según la autora de la iniciativa, la iniciativa no busca ser discriminatoria ni "cerrar la provincia". En diálogo con La Segunda Mañana (AM550), Matzen planteó que "queremos cuidar que lo local, en cuanto a simbología, idiosincrasia, nuestros himnos, geografía e historia, tenga un fin pedagógico estable" .

El trasfondo es también meritocrático. Según planteó la legisladora, hoy en día, muchos profesionales de afuera llegan con puntajes que los posicionan por encima de los docentes formados en Río Negro, ganándoles el lugar en el listado de cargos. El proyecto busca " equilibrar la balanza " imitando modelos de provincias vecinas como Neuquén y Santa Cruz , donde el arraigo es una prioridad.

¿Habrá conflicto con el gremio Unter?

Matzen reconoció que el proyecto ingresado el pasado viernes generará fricciones inmediatas con el gremio Unter. Sin embargo, la legisladora lanzó un desafío para elevar la discusión: si la residencia mínima no es aceptada, propone implementar un examen obligatorio sobre historia y contenidos regionales como condición de ingreso.

"Nos gustaría que el gremio contribuya a la calidad educativa. Si no están de acuerdo con los dos años de residencia, podríamos debatir, por ejemplo, la implementación de un examen sobre historia y contenidos rionegrinos como condición de ingreso", comentó. En ese sentido, remarcó que se debe focalizar en la calidad educativa y no solo en la cuestión salarial o corporativa.

"No es un sistema cerrado; si no hay quien cubra un cargo, el requisito queda fuera", aclaró Matzen. No obstante, la polémica ya está instalada y el debate recién comienza en la Comisión de Educación.