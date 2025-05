El autor que lleva la imaginación infantil de la Patagonia al mundo

Tras recibirse de Licenciado en Publicidad, decidió comprarse una tablet, sin saber que ese gesto sería el inicio de una nueva etapa vital. " Ahí me reconecté con ese interés infantil y descubrí todo un mundo de posibilidades que conectaba dos áreas que siempre me interesaron: la ilustración y las computadoras ", cuenta.

Ese reencuentro dio lugar a un proyecto singular: Truco Argentino Ilustrado, una reinterpretación del clásico juego de cartas criollo, con personajes icónicos nacionales como Borges, Maradona y Mercedes Sosa reemplazando a las figuras tradicionales. Las espadas eran sables de San Martín y las copas, mates. El mazo fue producido de manera independiente y distribuido por todo el país. "Incluso uno llegó a manos del Papa Francisco", mencionó.

Jo Rivadulla 2.jpg Truco Argentino Ilustrado, una reinterpretación de su autoría que llegó hasta el Papa Francisco. Gentileza

El salto a la literatura: escribir, ilustrar y emocionar

El camino hacia los libros no tardó en aparecer. Fue en 2013, cuando Jo tenía 29 años y vivía en Córdoba, que una visita casual a la Feria del Libro Infantil cambió su rumbo. Allí descubrió un libro de Benjamin Lacombe, ilustrador y escritor francés, y comprendió que podía ser autor integral, contar sus propias historias y dibujarlas también.

Esa epifanía lo llevó a crear su primer cuento, Makemba, que publicó página a página en Facebook. La respuesta fue inmediata, una editorial cordobesa lo contactó y le propuso editarlo. Desde entonces, su carrera literaria no se detuvo. Con Makemba en la Feria del Libro de Buenos Aires, otras editoriales más grandes se interesaron en su trabajo, y así comenzó a consolidarse una trayectoria que lo llevaría mucho más lejos.

Jó no escribe exclusivamente para chicos, pero sí para ese público que fue y que sigue siendo parte de él: "Mi único parámetro es el niño que yo fui. Me acuerdo con bastante claridad qué cosas me divertían y me emocionaban".

Aventuras con aroma a infancia

Entre las obras que marcaron su carrera, una en particular destaca por su originalidad: Olfatoscopio, un libro ilustrado y perfumado. Sí, un libro que se puede oler, pensado para acompañar a niños en momentos de resfrío. Impregnado con el característico aroma de Vick Vaporub, el libro tiene como protagonista a una inventora que viaja por el universo en busca del olor de todas las cosas. Escrito por Jó e ilustrado por Gaby Thiery, Olfatoscopio fue una iniciativa de Vick y ha sido distribuido con fines promocionales, pero su originalidad lo llevó a competir en el prestigioso Festival de Cannes en la categoría de publicidad.

"No solo fue la primera vez que escribí por encargo, sino que además fue una experiencia creativa muy estimulante. Las limitaciones técnicas de un libro que debía oler y estar impregnado nos obligaron a repensar constantemente la historia", explicó.

Jo Rivadulla 3.png Todas sus historias son ilustradas por él, en un proceso creativo que lo conecta desde Bariloche al mundo. Gentileza

Marte: un viaje ilustrado que representa al país

Otra obra que destaca en su bibliografía reciente es Marte, un libro álbum sobre un accidentado viaje al planeta rojo, en el que Jó también fue autor integral. El libro fue seleccionado para representar a Argentina en la Bienal de Ilustración de Bratislava 2025, uno de los eventos más prestigiosos del mundo en ilustración infantil, auspiciado por la UNESCO y la IBBY. La muestra tendrá lugar en el imponente Castillo Bratislava, en Eslovaquia, y exhibirá obras de los mejores ilustradores de todo el mundo.

"No está publicado aún en Argentina, pero cuando lo esté, tengo la intención de presentarlo en mi ciudad, Bariloche", anunció. No es la primera vez que su obra forma parte de esta bienal: en 2021 ya habían sido seleccionados sus libros Fantasmán y Lo que pasó anoche.

Crear desde el asombro y el juego

El proceso creativo, para Jó, es un misterio que se alimenta del asombro y del juego. "Creo que nadie sabe realmente cómo surge una idea. Pero sí creo que el cerebro conecta datos todo el tiempo y que, si uno está atento, puede atrapar esas conexiones inusuales", reflexionó. "Por eso me parecen tan importantes los momentos de aburrimiento, cuando no tenemos la atención ocupada. Ahí es cuando aparecen las mejores ideas."

"Yo trato de escribir aventuras como las que a mí me gustaban, con dragones, monstruos, viajes espaciales. Los chicos pueden tener una tablet en la mano, pero el deseo de aventura es el mismo", mencionó.

Jo Rivadulla Libros2025.png Olfatoscopio, un libro ilustrado y perfumado con el característico aroma del Vick Vaporup para el cual tuvo que escribir la historia. Hoy compite a nivel internacional en la categoría publicidad. Gentileza

Del sur al mundo, sin perder el norte

Hoy, Jó Rivadulla vive en Bariloche, pero su obra circula por el país y el mundo. Participa activamente en eventos como la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, a la que asiste desde hace más de una década y en donde este año firmó ejemplares de sus nuevas publicaciones. “Para un oficio tan solitario como escribir o ilustrar, tener estos espacios de encuentro cara a cara es muy reconfortante”, dijo.

A pesar del reconocimiento internacional, mantiene los pies en la tierra. Sabe que el camino del autor independiente es complejo, especialmente en lo económico, y que cada logro ayuda a abrir nuevas puertas. “Me alegra mucho que mis libros circulen por el mundo, principalmente porque significa que voy a poder seguir haciéndolo”, concluyó.