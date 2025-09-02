Docente pidió licencia psiquiátrica por un año y se fue a dar clases a otra provincia

La conducta inmoral de un profe que llegó desde La Rioja y estaba licenciado por un año. ¿Qué sanción le impusieron?

Llegó desde La Rioja como tantas personas de distintos puntos del país que eligen la región en busca de oportunidades de trabajo. Docente él, se radicó en Catriel y enseguida se insertó en el campo laboral: tomó horas en la ESRN N°78.

“Es un buen profesor, enseña bien”, comentaron algunos alumnos. Pero el hombre desperdició la chance en la ciudad que lo recibió de la mejor manera, echando su reputación local a perder por una maniobra ilícita, inmoral y antiética que lo puso en el ojo de la tormenta y lo hizo merecedor de una dura sanción.

¿Qué pasó? Resulta que en 2.024 el profe se realizó algunos chequeos médicos y presentó un certificado médico iniciando una licencia psiquiátrica por un año.

Volvió a su provincia natal y tomó horas en un secundario de la localidad de Catuna ubicada a unos 190 kilómetros de la capital Riojana. Sí, de locos…

Siempre según consigna el medio local Catriel 25, el docente (D. O.) se inscribió en (AFIP, ahora ARCA) como monotributista y comenzó a trabajar y facturar por sus servicios.

El dato llegó a conocimiento de las autoridades de Educación de Catriel a raíz de una denuncia y luego de reunir algunas pruebas se inició un sumario que derivó en la cesantía por un año sin goce de haberes.

Claramente, al menos en esta parte del país, las puertas se le cerraron por una avivada transgresora.

Bajó el ausentismo docente en la región

Según las estadísticas, el nivel de ausentismo en el sector docente por razones de salud bajó considerablemente Gobierno de Río Negro en el último tiempo. El Ejecutivo lo atribuye al nuevo sistema de control de licencias médicas, mientras que los docentes impulsan reclamos judiciales porque no les reconocen días de tratamientos médicos.

El Gobierno resaltó que "este sector presentaba históricamente los mayores índices de ausentismo, los cuales ahora se ubican dentro de los parámetros similares al resto de los organismos" del Estado.

Precisamente, entre los organismos con mayor inasistencia por cuestiones de salud se encuentran Casa de Río Negro (27% - 3 empleados), Contaduría General (21% - 17 empleados), Agencia de Prevención de Adicciones (20% - 5 empleados); Ministerio de Educación -docentes (18% - 4.057 empleados), entre otros.

Un fallo resonante

En octubre de 2024, la Cámara Laboral de Cipolletti falló a favor de una docente del CET 22 que presentó un amparo, luego de que la auditoría le rechazara la licencia por 30 días de reposo por una intervención quirúrgica

Tras conocers la medida, desde la Unter local reiteraron sus críticas al nuevo sistema de control que impuso el gobierno provincial. En el caso de la profesora, la empresa auditora que contrató el gobierno de Río Negro rechazó la licencia dispuesta por la médica y, en su lugar, le autorizó nueve días de reposo.

“Una vez más esto demuestra que el gobierno lo que intenta es disciplinar y avanzar en contra de los derechos de los trabajadores”, enfatizaron fuentes gremiales y resaltaron que la resolución judicial “alienta a todos los compañeros de la provincia, si es necesario, a presentar recursos de amparo porque están atentando contra nuestra salud”.

El fallo, firmado por el presidente de la Cámara, Luis Lavedán, y las juezas María Marta Gejo y Silvia Pérez Peña, ordena “al Consejo Provincial de Educación y a la Secretaría de la Función Pública que se le reconozca a la amparista (…) la licencia paga de treinta (30) días otorgada por la médica tratante, conforme certificado médico acompañado condicionado y hasta tanto la Junta Médica evalúe personalmente a la amparista y se expida al respecto”.