“Nos preocupa que este número se incremente”, sostuvo el coordinador de Educación en la zona Alto Valle Oeste, Luis Ríos. En diálogo con LM Cipolletti, aseveró que los docentes “no buscan” enfermarse y ausentarse de las aulas, y advirtió la necesidad de generar “un espacio de contención” donde los maestros puedan hablar de aquello que los está afectando. En esto, aseguró, hay coincidencia con el gremio.

El funcionario provincial dijo que avizoran esta problemática incluso en el humor de mucha gente que se quiere jubilar cuanto antes. “Habría que preguntarse por qué sucede esto a 16 años de trabajo, cuando todavía el docente es joven, es activo, rinde y le gusta ser docente. Porque ninguno de ellos reniega de enseñar, pero te dicen que no ven la hora de jubilarse”, sostuvo.

En su opinión, hay que indagar en las condiciones sociales, cada vez más adversas, que soportan los docentes. Grupos de chicos cada vez más complejos en su abordaje, padres más intolerantes y fenómenos que se viralizan en las redes sociales como el acoso, el bullying, la exhibición de cuerpos lesionados y la incitación a la violencia. “Todo lo que circunda a una escuela los afecta”, explicó Ríos.

Según datos del Ministerio de Educación, de enero a septiembre pidieron licencia psiquiátrica 147 docentes, de los cuales 117 ya la terminaron. Todas fueron evaluadas por una junta médica y pasaron por un control pormenorizado.

Aunque el número parece menor si se lo compara con la cantidad de docentes que tienen su legajo activo en Cipolletti (3669), es un indicador insoslayable de la difícil tarea que enfrenta a diario el docente, con resultados muchas veces adversos para su salud.

“Es un fenómeno de los tiempos actuales, de las presiones que tiene el docente a diario. Algunos soportan más que otros, pero en cualquier caso, el que tiene al chico con hambre, el que contiene la angustia de los padres cuando la situación socioeconómica es apremiante es el docente, quien, más allá de su profesión, no puede desprenderse de estas cosas aunque lo excedan. No pueden ponerse un escudo mental y decir ‘este no es mi problema’. Tienen que enseñar pero también contener y, por eso, la escuela en sí, en todos sus niveles, es una caja de resonancia de todas las problemáticas sociales”, sostuvo el coordinador de Educación.

Incluso en situaciones de catástrofe la gente siempre acude a las escuelas. Frente a una evacuación, abre sus puertas y ahí está el docente para recibir a los afectados.

Ríos nunca olvidará, por ejemplo, cuando en 2001 la escuela hasta cedió su espacio para clubes de trueque. “La gente iba a pedir comida, y quien siempre estuvo para atenderla fue el docente”, afirmó, en referencia a un momento muy crítico en el país.

Desde el gremio Unter, la referente local, Alejandra Mora, advirtió que justamente por estas presiones muchas veces la misión de enseñar pasa a un segundo plano. “Nos encontramos tapando situaciones que nos exceden, con necesidades cada vez más grandes que cubrir e instituciones con las cuales deberíamos trabajar de forma articulada pero están desmanteladas”, manifestó.

Mora expresó que “las respuestas que podemos llegar a dar son limitadas y terminamos trabajando en completa soledad. No es un problema de las personas, que tienen la mejor predisposición, es un problema de falta de políticas públicas. Estoy segura de que en Salud hay números similares”.

La cuestión salarial se cuela en la discusión

La secretaria general de Unter Cipolletti, Alejandra Mora, encontró otra explicación muy concreta a la situación de los docentes: “Tienen que hacer doble turno porque, si no, les resulta imposible vivir”. Esto implica ocho horas en dos instituciones y tiempo extra de trabajo en la casa. “Vivimos un exceso de trabajo y esto tiene que ver con los reclamos salariales que hacemos”, sostuvo.

“No es casual que, a cierta altura del año, no podamos con tantas presiones. Si tenemos en cuenta la recarga laboral que la sociedad a veces no reconoce, porque no se ve el trabajo que hacemos afuera, más todo lo que sucede en el interior de las aulas, todo lo que les pasa a nuestros alumnos y lo que les pasa en sus hogares, los resultados son estos: terminamos colapsados”, agregó.

Para el coordinador regional de Educación, Luis Ríos, la variable salarial no incide en el estado psicológico de una persona, ya que puede ganar más e igualmente estar muy expuesta y sufrir un agotamiento tal que necesite ausentarse por un tiempo. Sin embargo, reconoció que “la carga laboral se ha ido incrementado”. Mencionó el caso de los maestros de primaria que asumen tareas administrativas porque no hay preceptores o acompañantes de la trayectoria de los alumnos.

“A veces, el gobierno provincial utiliza las licencias para justificar recortes en nuestros derechos y no les interesa saber los motivos reales porque quedan ellos mismos expuestos, por ser responsables. O dan vuelta la situación para parecer que los docentes no van a trabajar. Pero esto no es así”, concluyó Mora.