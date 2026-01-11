Deudores alimentarios: la cifra aumenta en Río Negro y genera preocupación

La Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas difundió el listado en el último boletín oficial. Los detalles.

El último Boletín Oficial arrojó un aumento del 2,8% en el listado de deudores alimentarios.

En el comienzo de este 2026, la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas, que depende del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, dio a conocer el listado completo del Registro de Deudores Alimentarios (Redam) y de Obstructores de Vínculo en la provincia de Río Negro en el último Boletín Oficial.

Según detallaron, las personas que no pagan las cuotas alimentarias de sus hijos alcanza a un total de 1503, teniendo en cuenta que solo se concretaron cuatro bajas en el último tiempo por cumplimiento del compromiso legal. Sin embargo, el dato parece alarmante ya que en diciembre había 1462 inscriptos. Es decir, hubo un aumento del 2,8% en un mes.

Dentro del Redam aparecen aquellas personas que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas. Aunque si la publicación del informe no genera una solución, los hijos a través de un adulto pueden apelar a la justicia para solicitar los aportes.

Deudores alimentarios: las sanciones que implica

Integrar el registro de deudores alimentario genera limitaciones en la persona para contrataciones con el Estado o el acceso a ejercer cargos públicos.

Pero además, el artículo 7° de la Ley Nº 3.475 establece que las personas incluidas en el listado no podrán acceder a habilitaciones, concesiones, licencias, permisos hasta que no regularicen su situación.

En ese sentido, distintos municipios de Río Negro han establecido ordenanzas para limitar las actividades de los deudores. Recientemente, se registró un caso en Viedma en el que se le impidió a un moroso participar de competencias deportivas institucionales hasta no regularizar su situación.

Estas decisiones surgen luego de la información que brindan los juzgados de Familia de toda la provincia en forma periódica para actualizar el informe mensual que es difundido por el Boletín Oficial.

Pidió dejar de pagar la cuota alimentaria de su hijo porque cumplió 33 años

Otro caso llamativo se dio en Viedma, en el que un hombre se presentó al Juzgado de Familia de San Antonio Oeste para solicitar dejar de pagar la cuota alimentaria de su hijo mayor de edad que había fijado un juez.

En el requerimiento, el progenitor sostuvo que el compromiso asumido “ha perdido razón de ser”, dado que el hijo tiene hoy “33 años de edad, no cursa estudios de grado ni terciarios, no se encuentra en situación de vulnerabilidad y se desempeña laboralmente de forma activa, pudiendo solventar sus propias necesidades sin necesidad de continuar percibiendo alimentos”.

El hombre fue citado el 1 de diciembre último a la dependencia judicial, pero no se presentó. Al analizar el caso, la jueza Subrogante María Laura Dumpé el día 23 del mismo mes resolvió suspenderle el beneficio otorgado.