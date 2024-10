Denuncia por horas extras en hospitales de Río Negro

“Parece que no dormían”, ironizó el gremialista sobre el escenario, que mostraría a un agente trabajando 17 horas por día, cinco veces a la semana, durante todo un mes.

“Hay que hacer un ordenamiento del gasto en personal de los hospitales. Algunos se lo merecen y otros no. No puede ser que se paguen 200 horas extras. No entran en un mes”, planteó durante una entrevista con CNN Radio Roca.

“Fueron 200 horas para tapar un conflicto. Asignado no a una persona, sino a varias”, insistió.

Consultado sobre el período de tiempo y la responsabilidad sobre ese gasto, el titular de UPCN dijo que “esto se hizo en meses de 2023 y lo raro es que alguien que pagó eso mismo estuvo en el Ministerio de Salud hasta hace dos o tres días”.

Por eso se le repreguntó si el funcionario en cuestión fue el exsecretario de Salud, José Pacayut, que fue director del hospital de Viedma hasta diciembre del 2023. Allí sugirió trasladarle al médico la consulta, porque “creo que algo debe saber”.

La idea de tener guardias más flexibles en los hospitales

Scalesi dio un voto de confianza para la nueva gestión en Salud, pero advirtió que no habrá éxito posible sino se produce una profunda transformación en los procedimientos internos, principalmente en lo relacionado con las licitaciones para la compra de insumos y medicamentos.

El dirigente también se refirió a la necesidad de reorganizar el sistema de guardias médicas, asegurando que fue su organización la que aportó la idea de flexibilizar el esquema, para tener coberturas de 6, 12 0 24 horas, saliendo del sistema rígido actual de un día completo.

Previo a esas declaraciones de Scalesi, el secretario adjunto de UPCN, Marcelo Vidal, se reunió en Viedma con el flamante secretario de Salud, Leonardo Gil, para plantear las principales preocupaciones del gremio sobre el funcionamiento de los hospitales y centros barriales de atención primaria.

“Se puso especial énfasis en las dificultades que causa la falta de insumos en los hospitales, como así también la falta y el deterioro existente en la flota de vehículos; la falta de personal médico, de especialistas, de enfermería y del personal”, detallaron desde el sindicato.

En el encuentro también se analizó la actualidad del sistema de facturación a través del sistema FOS y se hizo “un análisis más profundo sobre la crisis que atraviesa el hospital de El Bolsón desde hace ya un largo tiempo”.