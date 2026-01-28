Continúa el operativo de verano del Registro Civil Móvil: atenderá en Playas Doradas

El Registro Civil Móvil brindó atención en Las Grutas y Viedma durante la temporada estival. Se pueden realizar trámites de renovación del DNI, pasaporte y trámites express.

El operativo de verano funcionará en Playas Doradas hasta el viernes 30 de enero.

El Registro Civil Móvil continúa atendiendo en Playas Doradas en el marco del Operativo de Verano , con el objetivo de facilitar el acceso a trámites de documentación a residentes y turistas que se encuentran en el balneario. El dispositivo provincial ya recorrió previamente Las Grutas y Viedma, con una alta demanda de gestiones.

Según se informó, el operativo se extenderá hasta el viernes 30 , período donde se brindará atención para realizar renovaciones de DNI por robo, pérdida o cambio de domicilio, además de actualizaciones obligatorias para menores de edad de entre 5 y 8 años y de 14 años. También se gestionan trámites de DNI y pasaporte exprés.

La atención se desarrolla desde el lunes en la intersección de las avenidas Jarillal y Bucchino , frente al Paseo de los Artesanos , un punto estratégico de circulación turística. El servicio funciona en doble turno, de 9 a 12 y de 18 a 21 , con el fin de ampliar las posibilidades de acceso.

REGISTRO CIVIL MOVIL El servicio funciona en doble turno, de 9 a 12 y de 18 a 21.

Desde el organismo provincial remarcaron que los trámites no están limitados a residentes rionegrinos, ya que también pueden ser realizados por personas de otras provincias que se encuentren de paso por la región. En el caso del DNI, los habitantes de Río Negro acceden al trámite sin costo.

registro movil Anteriormente, el Registro Civil Móvil brindó atención en Las Grutas.

Accesibilidad en los trámites de documentos de identidad

La iniciativa forma parte de una política de descentralización del Estado, orientada a acercar servicios esenciales a distintos puntos del territorio durante la temporada estival, cuando aumenta la afluencia de visitantes en los destinos turísticos.

De esta manera, el Registro Civil refuerza su presencia en zonas costeras con alta demanda, ampliando el alcance de la documentación de identidad tanto para la población local como para quienes eligieron vacacionar en distintos puntos de la provincia.