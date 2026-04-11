Con entrada gratuita: dónde tocan Rodrigo Tapari, Tambó Tambó y La Kuppé este finde en la zona

Explota la región con el mejor cuarteto y un clima ideal. La grilla para sábado y domingo a minutos de nuestra ciudad. Anuncian "otra banda sorpresa" invitada. ¿Vas?

Un fin de semana inmejorable en la región. Buen clima y shows musicales en vivo . Ideal para los amantes del cuarteto , entre hoy y mañana se subirán al escenario aquí en la zona nada menos que Tambó-Tambó, La Kuppe y Rodrigo Tapari . Y hasta anuncian otra "banda sorpresa" invitada. ¿Quién será?

Con entrada libre y gratuita las convocantes bandas y artistas animarán un espectáculo que promete convocar a una multitud. Será además una suerte de revancha para el ex líder de Ráfaga , que el mes pasado tuvo que suspender su concierto en Fernández Oro por las inclemencias climáticas.

Lo cierto es que ahora esa vecina ciudad vuelve a ser escenario de un fin de semana a pura musica. La cita es en el Espacio Verde, en el predio del Ferrocarril.

"La ciudad se llena de propuestas para encontrarnos, salir, recorrer y disfrutar. Música en vivo, ferias, eventos solidarios y espacios al aire libre que invitan a compartir en comunidad y vivir todo lo que pasa en Fernández Oro. Deslizá y conocé cada una de las actividades", indicó el Municipio de Fernández Oro en su cuenta oficial de Facebook.

El evento se llama La Lucinda y comenzó en la noche del viernes con un buen marco de público. Aunque lo mejor, sin dudas, está por venir.

La grilla

Sábado 11 | La Kuppe, Tambó Tambó

Domingo 12 | Rodrigo Tapari

¿Banda sorpresa invitada?

La fiesta de la música que había quedado inconclusa

Debido a las inclemencias del tiempo, la Municipalidad de Fernández Oro suspendió a mediados de marzo la segunda jornada de la Fiesta Carnaval de Oro, que iba a contar con la presentación estelar del propio Rodrigo Tapari.

Fernández Oro pensaba celebrar el Carnaval de Oro 2026 con dos noches a pura música y fiesta, con entrada libre y gratuita en el Predio del Ferrocarril. Pero, entonces,, solo se pudo desarrollar a medias. La jornada inicial contó espectáculos en vivo, paseo gastronómico y la feria de emprendedores, aunque esos rubros se vieron muy perjudicados por las condiciones adversas del clima.

El predio del Ferrocarril, al frente del Anfiteatro local, -al igual que ahora- fue el escenario central de las celebraciones, con una grilla artística que combinó bandas locales y artistas nacionales.

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El escenario principal contó aquella vez el primer día con la presentación de Los Dragones, la reconocida banda de cumbia. Además de los espectáculos en vivo, los asistentes, hasta que el tiempo lo permitió, pudieron recorrer el paseo de artesanos con producciones propias e ingredientes de la zona, disfrutar de los food trucks con propuestas gastronómicas con sello local y acompañaron a los emprendedores que formarán parte de la feria. Eso hasta que la lluvia "aguó la fiesta" y dijo basta.

Pero siempre hay revancha. Hoy, este finde en verdad, la tendrán Oro y Tapari y el público, claro.